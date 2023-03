Equipe de Cambé conquista 2º lugar na categoria master feminino da Paraná Handebol Cup

A Paraná Handebol Cup é uma competição esportiva de handebol que ocorre anualmente no estado do Paraná. A competição conta com diversas categorias, dentre elas a categoria master feminino, que reúne equipes formadas por atletas com mais de 35 anos.

Na edição mais recente da competição, a classificação final da categoria master feminino ficou da seguinte forma: em primeiro lugar ficou a equipe da Associação Cascavelense de Handebol, em segundo lugar ficou a equipe da Prefeitura Municipal de Cambé e em terceiro lugar ficou a equipe da Prefeitura Municipal de Matelândia/Amah.

A participação da equipe de Cambé nesta competição foi bastante expressiva, já que a equipe conseguiu se classificar em segundo lugar na categoria master feminino. Isso demonstra o comprometimento e o trabalho árduo dos atletas e da comissão técnica da equipe, que se dedicaram bastante nos treinamentos e nos jogos para alcançar essa posição de destaque na competição.

É importante destacar que a prática esportiva é fundamental para a promoção da saúde e do bem-estar físico e mental das pessoas, além de ser uma ferramenta importante para a integração social e para a formação de valores como o respeito, a disciplina e o trabalho em equipe. Por isso, iniciativas como a Paraná Handebol Cup são muito importantes para incentivar a prática esportiva e para promover o desenvolvimento pessoal e coletivo dos atletas envolvidos.

Além disso, a participação de equipes de diferentes cidades e regiões na competição também contribui para a promoção da cultura esportiva e para o intercâmbio entre os participantes, que têm a oportunidade de conhecer novas pessoas, novas realidades e novas formas de praticar o esporte.

Portanto, a participação da equipe de Cambé na Paraná Handebol Cup foi um grande feito esportivo, que demonstra o talento, o esforço e o comprometimento dos atletas e da comissão técnica da equipe. Que essa participação possa servir de inspiração para outras equipes e para outras pessoas que desejam se dedicar à prática esportiva e aos valores que ela representa.