Esposa e filha de londrinense são encontradas mortas no Japão

Um crime brutal, ocorrido nesta semana, envolvendo a família de um londrinense está chamando a atenção da comunidade japonesa no Brasil. De acordo com informações da polícia de Sakai, cidade localizada na província de Osaka, no Japão, a esposa e a filha do londrinense Anderson Barbosa, de 33 anos, foram encontradas mortas dentro da residência.

Manami Aramaki, de 29 anos, e a filha Lily, de apenas 3 anos, foram assassinadas no apartamento onde moravam. Os corpos foram encontrados na manhã de quarta-feira (24), com várias perfurações principalmente na parte superior. Conforme detalhes da imprensa japonesa, a autópsia apontou que as vitimas apresentavam mais de 10 perfurações pelo corpo. Manami ainda tinha marcas de agressão no rosto.

Desde então, a polícia também procura pelo londrinense que segue desaparecido.

A família de Manami afirma que Anderson teria ligado para o seu trabalho dizendo que havia sofrido um acidente e precisaria folgar por duas semanas. Após a ligação, o rapaz não foi mais encontrado.

A polícia abriu uma investigação sobre o caso e não descarta nenhuma hipótese. Os agentes também iniciaram uma busca pelo rapaz com o intuito inicial de esclarecer os fatos.

Nas redes sociais, diversos amigos e familiares tentam encontrar o londrinense.

Com informações: Tem Londrina