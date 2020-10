Team Fortress 2 é um cartoon shooter do tipo tiro em primeira pessoa lançado em meados de 2007. Este game tem versões para PC e Mac além de Xbox 360 e Playstation 3. Os jogadores do game são divididos em dois times: RED e BLU. Cada um deles está composto por nove personagens, divididos em três categorias: ataque (Scout, Soldier e Pyro); defesa (demoman, Heavy e Engineer) e suporte (Medic, Sniper e Spy). O game caracteriza-se por uma variedade de modalidades que tinham determinado o sucesso dele. Nos primeiros anos, o jogo era excepcionalmente dinâmico que a Valve não parava de melhorar. No entanto, como estão as coisasem 2020?

Está ou não está vivo?

Em termos de bots e atualizações, alguns diriam que o game já está morto, mas a comunidade Team Fortress 2 continua a estar sempre viva, portanto o jogo ainda tem usuários leais que não só gastam tempo regularmente nos servidores, mas também fornecem novos conteúdos, continuam jogando e trocando itens. Basta dar uma olhadela à página da Skinwallet.

O game sempre divertido

Embora o jogo não tenha recebido uma grande atualização da Valve há muito tempo, os desenvolvedores da comunidade têm trabalhado duro em cosméticos e suas próprias atualizações como Blog. Além disso, há YouTubers que estão prestando atenção no jogo para ajudar a trazê-lo de volta à vida. Eles concordam unanimemente que os dias de glória do game já passaram à história, mas ele ainda tem a maior base de jogadores de todos os jogos no Steam. Claro que é antigo e seus gráficos podem estar desatualizados, mas ainda é divertido. É apenas um jogo de todos que permite matar pessoas com uma pá voadora no rosto. É esta sua singularidade baseada em armas incomuns, cosméticos esquisitos e mecânica interessante que contribui para sua vida.

O game atualizado por fãs

O game só morrerá se os desenvolvedores não lançarem uma atualização importante, mas ao contrário do que parece, a Valve continua a desenvolver o jogo em parceria com a comunidade de Team Fortress 2. Assim, em outubro de 2020, o game recebeu a última atualização que não veio diretamente dos desenvolvedores, mas dos fãs do jogo que tinham criado 4 mapas, ou seja, Megalo, Bloodwater, Hassle Castle e Moldergrove, uma caixa Wicked Windfall com 22 itens cosméticos para customizar seus personagens, 15 pinturas de guerra e 19 efeitos incomuns inéditos, sendo 8 de chapéus e 11 de provocações. Além disso, cada jogador que iniciará o jogo, receberá um dos coletáveis como presente de participação no Scream Fortress XII. A própria Valve contribuiu para esta atualização criando algumas correções. Para consultar uma lista completa delas, vá para a página oficial da Steam. É de destacar que junto com a atualização, que poderá ser experimentada até dia 7 de novembro, foi organizado o evento Scream Fortress XII inspirado no Halloween.

Dominado por bots

O lançamento da atualização de Team Fortress 2 resultou em um grande aumento na popularidade da produção e estabeleceu um novo recorde. O anterior vem do ano 2012. Mais de 130 mil usuários estavam jogando nos servidores ao mesmo tempo, embora deva ser notado que as estatísticas também incluem bots. Dado que a produção não desperta tanto interesse como antes, os bots presentes nos servidores se tornaram um problema sério ao ponto que, há algum tempo, dominaram os servidores oficiais do jogo. Não se trata aqui apenas da vasta inteligência artificial, mas dos personagens que podem efetivamente eliminar qualquer oponente que encontrem no seu caminho. Infelizmente, a Valve parece ignorar a situação, já que Team Fortress 2 não é um título importante para a empresa. O pior é que uma parte de bots apoia cheaters, por isso a comunidade está brigando constantemente com os desenvolvedores por não fazerem nada com os trapaceiros.

Conclusão

Ainda assim, muitas pessoas podem ficar enojadas com o fato de que, tirando algumas modificações pontuais em performance e balanceamento introduzidas pelos próprios desenvolvedores, a maior parte do novo conteúdo foi criado pela comunidade, mas na nossa opinião a quantidade de novos itens compensa isso. É de destacar que o shooter da Valve abriu o caminho para produções como Overwatch e Paladins, por isso deve sempre merecer a atenção dos jogadores.