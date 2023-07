Estão abertas as inscrições para a 40º edição dos Jogos Abertos de Cambé

As equipes esportivas de Cambé e região já podem realizar as inscrições no 40º Jogos Abertos de Cambé (JACs). Ao todo serão 12 modalidades, para os naipes masculino e feminino, com inscrições se encerrando já no próximo dia 6 e os Jogos começando no dia 13 de julho. Regulamento, formulários de inscrições, programação e notas oficiais podem ser encontrados clicando aqui.

As modalidades que estão disponíveis nos Jogos são basquete, beach tennis, cabo de guerra, escalada, futsal, jiu-jitsu, handebol, kickboxing, sinuca, truco, vôlei e taekwondo.

A entrega da inscrição, mapa geral, modalidades e relação de atletas deve ser feita na Secretaria de Esportes, localizada na Rua Brasília, 911, até às 15h do dia 6 de julho. Às 19h30, também de quinta-feira (6), ocorre o congresso técnico, no auditório da Secretaria de Esportes. E do dia 13 a 26 de julho, os jogos são disputados no município.

A secretária de Esportes e Lazer, Telma Gamba, estendeu o convite para todas as equipes de Cambé e região. “É um momento especial, nosso Jogos Abertos comemora 40 anos e queremos celebrar junto com todas as equipes e comunidade esse grande evento esportivo em nossa cidade”, disse.