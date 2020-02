Com 18 anos, a estudante cambeense do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina – UEL, Maria Cecília Marques de Jesus Pereira, vai participar do ENEB – Encontro Nacional dos Estudantes de Biologia que acontecerá entre os dias 18 a 26/07/2020 na cidade de Bragança no Estado do Pará.

O problemas é que ela precisa ter dinheiro para bancar as despesas de passagem, alimentação e estadia. Dinheiro que Maria Cecília não tem. Para bancar a viagem ela começou a vender doces na cidade de Cambé com o objetivo de arrecadar o valor que precisa para representar a cidade no estado do Pará.

A estudante, que iniciou a graduação em 02/2019 já faz sucesso entre os acadêmicos, sendo um exemplo de esforço e busca pelo sonho que é ser Bióloga. Ela faz parte do Centro Acadêmico de Biologia da UEL que realiza intermediações entre docentes e discentes.

Maria Cecília vende Goiabinha (massa de torta doce com goiaba) e Palha Italiana (brigadeiro com bolacha de maizena). E não é que está dando certo as vendas!

“Tenho vendido e muitos dos que experimentaram estão continuando a comprar meus produtos, alegando que é muito bom. Estou muito feliz por isso, mas ainda não é o suficiente para juntar todo o dinheiro que preciso”, disse ela ao Portal Cambé.

Com tanto otimismo e perspectiva, Maria Cecília pretende vender em um futuro bem próximo para comerciantes.

Os doces podem ser adquiridos pelo whatsapp (43) 9.9627-6439. Os pedidos devem ser feitos de domingo a quinta-feira para serem entregues no sábado.