Inaugurou em Cambé nesta segunda-feira (14/11), a quarta unidade da maior rede de farmácias do sul do Brasil: a Farmácias São João. A Rede é a quarta maior do Brasil e a maior da região sul. O estabelecimento conta com amplo estacionamento para até 13 veículos e está localizado na Avenida Roberto Conceição, 77, no Centro, ao lado da TIL Transportes.

O coordenador Da Rede na região Norte do Paraná, Alex Delfim, explica que o grupo tem a maior distribuidora própria disponível e, por isso, pode oferecer preços mais acessíveis e medicamentos de alto custo em até 48h.

A estrutura da farmácia dispõe de um mix de mais de 10 mil itens entre medicamentos, perfumaria, beleza, pets e muito outros produtos para atender toda população.

Na farmácia, o cliente pode encontrar uma linha completa de dermocosméticos, conveniência, brinquedos, linha pet e bazar, além de salas para procedimentos farmacêuticos como verificação de pressão, glicose, colesterol, teste de gravidez, colocação de brincos, dentre outros serviços.

A São João também oferece os testes rápidos para detecção da covid-19 em todas as cidades onde está presente.

Os clientes no dia da inauguração foram recebidos com brindes, pipoca, algodão doce e um coquetel. As primeiras 200 pessoas que compraram produtos, com valor a partir de R$ 100,00, recebiam cashback (valor de volta) de R$ 25,00.

“Nós da Farmácia São João estamos muito felizes com esse momento. Inauguramos a nossa outra unidade há poucos meses e hoje é a quarta unidade a pedido da população de Cambé e principalmente da região. Vale a pena vir conferir a nossa loja, um espaço amplo, moderno, uma loja muito importante para a nossa empresa. A Farmácia São João é do estado do Rio Grande do Sul, mas vem em franca expansão no Paraná, são mais de 70 lojas”, disse Alex Delfim ao Portal Cambé.

A unidade ainda conta com o SãoCard, um crediário próprio para compras que podem ser parceladas em até seis vezes. A loja conta ainda com acesso a Wi-fi grátis e vagas de estacionamento.

A Rede de farmácias vem apresentando grande crescimento na cidade e ganhando espaço pela qualidade no atendimento e serviços prestados.

As outras lojas da Rede estão localizadas na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 31, no Conjunto Castelo Branco (em frente ao Max Atacadista). Outra filial se encontra na Rua da Luz, nº 270, no Jardim Morumbi (em frente ao Super Golff). e tem mais uma na Avenida Brasil, nº 963, na Vila Salomé (anexo ao Supermercado Cidade Canção). Ao todo, com mais esta inaugurada na segunda-feira (14), são quatro filiais das Farmácias São João na cidade.