Um homem de 60 anos foi esfaqueado pelo filho de 25 do lado de fora da própria casa, durante a madrugada desta quinta-feira (20). A ocorrência foi registrada em uma fazenda que fica na estrada do Jericó, às margens do Ribeirão Três Bocas, zona rural de Londrina.

Durante uma briga, o filho matou o pai a facadas. O corpo do idoso foi encontrado com duas perfurações. Ele estava no sofá da residência e não tinha documentos. Havia um rastros de sangue em direção a casa. O filho também ficou ferido e foi socorrido. Ele está no Hospital Universitário em estado grave. O corpo do idoso foi levado ao Instituto Médico Legal.

O rapaz é procurado pela justiça por homicídio e também tem várias passagens pela polícia. O pai usava tornozeleira eletrônica e havia saído há pouco tempo da cadeia. O senhor respondia por homicídio. A arma do crime foi apreendida.

(com informações de Evandro Ribeiro/tarobá news)