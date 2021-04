Fique atento: Quadrilha especializada em furtar idosos volta a agir em Cambé

A Polícia Civil de Cambé prendeu na ultima sexta-feira (23) duas mulheres suspeitas de fazerem parta de uma quadrilhai especializada em realizar furto a idosos dentro do transporte publico da cidade.

No mês de outubro de 2020 a Polícia Civil realizou na região a Operação “MÃOS LEVES” onde após intensa investigação foi cumprido dois mandado de prisão e outros seis de busca e apreensão.

Após a operação de 2020 outros mandados de prisão foram emitidos mas parte da quadrilha já tinha se evadido da cidade, porem no últimos dias foi verificado que duas mulheres estavam realizando furtos nos mesmos modelos da época, de pose das informações e de novas imagens a Polícia Civil chegou até as duas suspeitas que já estavam com mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos as duas foram encaminhadas para delegacia de Cambé onde encontram-se a disposição da justiça.

E fica o alerta principalmente aos idosos dentro dos transportes coletivos, para que tenham a máxima atenção e caso seja vítima deste tipo de furto comunique imediatamente a Polícia Civil de Cambé

Relembre a operação “MÃOS LEVES” de 8 de outubro de 2020