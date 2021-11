Foragido da cadeia de Cambé é recapturado pela Polícia

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Um dos detentos que fugiu da cadeia pública de Cambé na madrugada de sábado (20), identificado como Wesley Ismaile da Silva, foi recapturado em ação da Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (23).

De acordo com informações da equipe da cadeia, os detentos conseguiram cortar uma porta usada para os procedimentos diários d, recentemente instalada a pedido do SOE, e saíram pela rua aos fundos do presídio de Cambé.

Ainda permanece foragido, João Cristian Bispo Costa. Um inquérito deve ser aberto pelo Departamento Penitenciário para apurar as circunstâncias da fuga.

Continua Foragido

Via: TarobáNews