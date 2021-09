Google oferece cursos online gratuitos para mulheres

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

As mulheres foram fortemente atingidas pela crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19. De acordo com dados de maio de 2020 do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), havia 45,8% de mulheres no mercado de trabalho no terceiro trimestre do ano passado. Pensando na inserção das mulheres no mercado de trabalho, o Google abre inscrições para o seu programa de capacitação gratuita.

A quarta edição do “Cresça com o Google para Mulheres” é voltada para mulheres que já estão no mercado e querem se manter atualizadas e, também, em profissionais que precisam voltar a trabalhar, seja como funcionária ou dona do próprio negócio. As aulas são rápidas e traduzidas em Libras, ministradas por profissionais do Google e da Rede Mulher Empreendedora e estão disponíveis na página do programa.

Confira abaixo os temas abordados:

• Futuro do Trabalho – Principais mudanças e como se inserir

• A importância do aprendizado contínuo

• Rotina Híbrida – como conciliar as atividades presenciais e remotas

• Criatividade – como ter uma visão de inovação para as situações cotidianas

• Atitude Empreendedora para construção do futuro

• Como retomar a confiança após um período fora do mercado

Educa Mais Brasil