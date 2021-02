Guarda Municipal de Londrina prende em flagrante suspeito de furto à residência na zona oeste

Uma equipe da Guarda Municipal Urbana Comunitária (GMUC), durante patrulhamento pela região do Terminal da Zona Oeste, no final da manhã desta quinta-feira (18), visualizou um homem em atitude suspeita carregando uma televisão nas costas.

Durante a abordagem feita pelos guardas municipais, o homem não soube informar a procedência do equipamento. Pelo fato de apresentar informações suspeitas, ele foi encaminhado para delegacia de plantão. Pouco tempo depois, a proprietária do televisor ligou na central da Guarda Municipal informando que o aparelho tinha sido retirado de sua residência, na rua João XXIII.

De acordo com o inspetor Leovanildo, da GM, o suspeito estava foragido da justiça. “Nossa equipe se deparou com o cidadão carregando a TV nas costas. Ele disse que tinha encontrado o objeto em uma lixeira. Fizemos contato com dono da casa indicada pelo suspeito, mas o proprietário disse que não tinha descartado nada. A TV está funcionando perfeitamente. Diante da suspeita, nós fizemos uma checagem no sistema e identificamos que o rapaz estava foragido da justiça”, informou.

O homem foi encaminhado para central de flagrantes. De acordo com informações ele possui uma extensa ficha criminal e estava foragido do sistema prisional. Ele deve responder pelo crime de furto e pelas outras pendências. O objeto foi entregue na delegacia e segue à disposição da proprietária. A Guarda Municipal realiza patrulhamento preventivo pelas ruas da cidade todos os dias. Ligue 153 em caso de necessidade.

Texto: Assessoria Defesa Social