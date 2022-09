Homem assalta loja e no mesmo dia morre em confronto com a PM no Jardim Ana Rosa em Cambé

Um homem de 31 anos morreu no início da noite desta quarta-feira (21/09), por volta das 18h10, na Rua Antonio Mantovani no Jardim Ana Rosa em Cambé, após um confronto armado com policiais militares.

De acordo com as informações, Cleiton Cesar dos Santos é o suspeito de ter efetuado um assalto a mão armada onde o comerciante é humilhado e passa por momentos de terror, em um estabelecimento comercial no Jardim Ana Rosa na data de hoje, conforme vídeo abaixo.

Cleiton reagiu a abordagem policial utilizando uma arma de fogo e acabou sendo ferido durante o confronto.

Socorristas do Siate foram até o local, mas o homem já estava em óbito.

O corpo do suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina.