Homem com oito penas a cumprir morre em confronto com a Polícia Militar em Ibiporã

Um indivíduo de 44 anos, identificado como Rodrigo Alves de Lima ,morreu na noite desta quinta-feira (15), quando entrou em confronto com Policiais Militares do Choque na cidade de Ibiporã.

Os policiais militares de Londrina estavam fazendo um patrulhamento nas proximidades do antigo clube de campo do café que fica localizado no Recanto Tibagi quando tentaram abordar um indivíduo que trafegava pela rua principal da localidade , e este esboçou reação e resistindo a abordagem e acabou entrando em confronto com os agentes.

Rodrigo portava uma pistola 9mm e tinha um mando de prisão em aberto e oito penas a serem cumpridas por diversos crimes.

