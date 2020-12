Homem é esfaqueado e morto na Zona Oeste de Londrina

Na tarde de sábado (26), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de achado de cadáver em um fundo de vale no bairro Colinas, na zona oeste de Londrina.Um morador foi quem localizou o corpo, ele estava caminhando até uma horta que fica no fundo de vale e se deparou com um rastro de sangue que levava até o local onde o corpo se encontrava.

De acordo com o perito da Criminalística, José Denilson, a vítima, Luiz Alberto Praxedes de 26 anos teria sido morto a facadas na noite de sexta-feira (25), na rua Renato Fabretti e logo após o corpo teria sido arrastado por cerca de 15 metros para dentro de uma mata ciliar que compõe o fundo de vale do Ribeirão Esperança, deixando um rastro de sangue durante o trajeto.

Ainda de acordo com o perito, a vítima foi atingida por diversos golpes de faca que atingiram a face, pescoço e tórax. Próximo ao corpo, a polícia encontrou uma bicicleta aro 29″ de cor preta da marca TSW.

A bicicleta foi recolhida e levada até a Central de Flagrantes. Conforme apurado, a vítima possuía antecedentes criminais e havia saído recentemente do sistema prisional.

O sepultamento de Praxedes esta marcado para a manhã desta segunda-feira (28), no Cemitério Parque das Allamandas.As investigações seguirão com a Polícia Civil.

LONDRINA NEWS