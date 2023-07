Homem é morto a tiros em Londrina; mulher e criança também são atingidas

No domingo (2), um crime ocorreu Jardim Aliança, na zona norte de Londrina, quando um homem foi morto a tiros dentro de uma residência. Além disso, uma criança de 10 anos e uma mulher de 56 anos foram atingidas pelos disparos.

De acordo com o Cabo Leite, da Polícia Militar (PM), o incidente ocorreu quando um homem invadiu uma casa na Avenida Bento Amaral Monteiro e efetuou múltiplos disparos. Um homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A criança atingida no pé foi prontamente socorrida pelos socorristas do Siate e encaminhada para o Hospital Infantil. Já a mulher, supostamente mãe da vítima fatal, foi atingida no braço e levada para a Santa Casa de Londrina.

Até o momento, as autoridades não possuem informações sobre a motivação dos disparos. O Cabo Leite afirmou que as investigações já foram iniciadas e que estão trabalhando para esclarecer os fatos. “Estamos apurando ainda. Não dá pra definir nada por enquanto”, declarou o oficial.

Foi revelado também que o homem morto tinha um histórico de passagem pela polícia, embora ainda não tenha sido esclarecido quais crimes estariam relacionados a ele. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

A Polícia Militar enfatiza a importância da colaboração da comunidade para solucionar o caso e solicita que qualquer informação relevante seja comunicada por meio dos telefones 190 ou 181, garantindo o anonimato dos denunciantes.