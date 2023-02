A polícia militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (23) no Jardim Ana Eliza, em Cambé. A prisão ocorreu enquanto a equipe estava investigando uma denúncia de furto e roubo de motocicleta e se deparou com uma grande quantidade de entorpecentes dentro da casa do suspeito.

De acordo com o tenente Rafael Botega, os policiais encontraram uma motocicleta dentro da casa e, ao entrar em contato com os moradores para esclarecer a situação, notaram uma certa porção de drogas em cima de uma mesa. Depois de uma busca mais minuciosa, foram encontradas mais porções de drogas variadas na residência.

O homem alegou desconhecer a presença das drogas em sua casa, mas foi preso e levado para as providências cabíveis. A polícia não divulgou a quantidade e o tipo de drogas encontradas na residência.

O tráfico de drogas é um problema que afeta muitas comunidades no Brasil e no mundo. A polícia tem um papel importante em combater essa prática criminosa e garantir a segurança da população. A prisão desse homem mostra a importância de denunciar atividades suspeitas e cooperar com as autoridades para combater o crime.