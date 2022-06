Homem seminu invade hospital de Cambé e provoca blecaute

Ele estava com um carro roubado e aproveitou que a porta estava aberta por ser troca de acompanhantes

Na manhã desta sexta-feira (10), a Santa Casa de Misericórdia de Cambé, no norte do Paraná, ficou sem energia por aproximadamente duas horas. O blecaute foi causado por um homem que invadiu a unidade e puxou os fios do gerador. Ele usava somente roupa íntima.

O homem dirigia um carro roubado. Seminu, chegou ao hospital e aproveitou o horário da troca de acompanhantes para encontrar a porta aberta.

Dentro da unidade, ele conseguiu abrir com as próprias mãos uma porta que é trancada por senha. O homem foi até o estacionamento e entrou na casa de segurança elétrica. Em seguida, arrancou os cabos que fornecem energia ao imóvel.

De acordo com Tatiana Müller, diretora geral da Santa Casa de Misericórdia, ele puxou todos de uma vez. O eletricista que consertou o gerador se surpreendeu pelo fato de o homem não ter ficado ferido.

Durante a invasão, ele dizia que queria falar com a ex-esposa que estava acompanhando o filho, internado com pneumonia. Um enfermeiro conseguiu contê-lo. A Polícia Militar (PM) o encaminhou para a delegacia.

Foi feita uma mobilização para que a energia retornasse no menor tempo possível. Havia preocupação com as pessoas internadas, principalmente aquelas que estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Não há registro de danos à saúde dos paciente.