Homenagem às Vítimas Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva

É com profunda tristeza e consternação que o Portal Cambé presta homenagem póstuma a dois jovens brilhantes, cujas vidas foram brutalmente interrompidas. Hoje, nos unimos como uma comunidade enlutada para celebrar as memórias de Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva, dois estudantes queridos do Colégio Prof. Helena Kolody.

Karoline e Luan eram verdadeiros exemplos de dedicação aos estudos e de amor ao próximo. Com seus sorrisos contagiante, sempre irradiavam alegria e bondade por onde passavam. Eles carregavam em seus corações a chama da esperança, da fé e da solidariedade, sendo membros ativos da Renovação Carismática Católica e participantes assíduos do Grupo de Oração I Lummi, em Cambé.

No colégio, eram admirados pelos colegas e professores por sua perseverança acadêmica e pelo comprometimento em fazer a diferença em suas comunidades. Karoline e Luan possuíam sonhos audaciosos e uma determinação incansável para alcançá-los. Eles eram verdadeiros exemplos de jovens promissores, que almejavam um futuro brilhante, repleto de realizações e contribuições significativas para a sociedade.

Infelizmente, suas vidas foram tragicamente ceifadas, deixando um vazio imensurável em nossos corações. Essa perda irreparável nos lembra da fragilidade da existência humana e da necessidade constante de valorizarmos cada momento que temos ao lado daqueles que amamos.

Neste momento de luto e dor, nos solidarizamos com as famílias de Karoline e Luan. Que encontrem conforto e força para enfrentar essa terrível provação. Que possam encontrar algum consolo sabendo que seus filhos deixaram uma marca indelével em todos nós, com suas virtudes e brilhantismo, e que suas memórias serão eternamente preservadas em nossos corações.

Como comunidade, levantamo-nos unidos em busca de justiça e de um mundo onde a violência não tenha lugar. Vamos nos apoiar mutuamente, compartilhando amor, compaixão e solidariedade. Que a memória de Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva seja um lembrete constante de que devemos nutrir a esperança, buscar a paz e promover a harmonia em nossas vidas e em nossas relações.

Que a luz desses jovens brilhe para sempre, guiando-nos pelo caminho da empatia, do respeito e do amor ao próximo. Que eles descansem em paz, sabendo que foram amados e admirados por todos nós.

Em nome do Portal Cambé e de toda a comunidade, prestamos nossa sincera homenagem a Karoline e Luan, dois anjos que agora nos assistem do céu. Que suas almas encontrem a paz eterna e que seu legado continue a inspirar gerações futuras.

Descansem em paz, Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva. Vocês nunca serão esquecidos.