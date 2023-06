Nota Oficial da Prefeitura de Cambé

A Prefeitura de Cambé volta a expressar profunda consternação e solidariedade diante do trágico acontecimento ocorrido no Colégio Estadual Helena Kolody na última segunda-feira (19). Neste momento de luto e dor, manifestamos nosso apoio incondicional às vítimas, professores, alunos e suas famílias.

Com o intuito de proporcionar suporte integral às vítimas e comunidade escolar, anunciamos a criação do Comitê de Apoio, que é formado por profissionais das secretarias de Educação, Assistência Social, Comunicação, Saúde e Governo, além de representantes do governo do Estado e também do Ministério da Educação. São profissionais qualificados e dedicados, que trabalharão de forma integrada e coordenada, visando atender às necessidades emergenciais e futuras dos envolvidos.

As ações iniciais do comitê serão voltadas para prestar solidariedade, amparo emocional e apoio psicológico aos familiares das vítimas, aos professores e aos alunos. Nosso objetivo principal é oferecer o suporte necessário para que possam superar esse momento difícil, reconstruindo suas vidas com resiliência e esperança.

A médio prazo, o comitê concentrará seus esforços em ações de prevenção e reforço da segurança, buscando garantir um ambiente escolar seguro e acolhedor para todos. Serão implementadas medidas adicionais de segurança, revisão dos protocolos existentes e investimentos em recursos humanos e tecnológicos que contribuam para a proteção de nossa comunidade escolar.

O prefeito Conrado Scheller tem falado reiteradamente com o governador Ratinho Junior e com o ministro da Educação, Camilo Santana, porque entende que é preciso um esforço conjunto entre os poderes para tratar o tema da forma devida, uma vez que envolve segurança dentro e fora das escolas, sejam elas estaduais ou municipais. Trata-se de um esforço conjunto para detectar células de terroristas que disseminam o ódio e recrutam pessoas para executar seus planos contra os indefesos.

Ressaltamos que a Prefeitura de Cambé está empenhada em colaborar com as autoridades competentes para a investigação e apuração dos fatos, a fim de que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados. Nesta terça-feira (20), o prefeito Conrado Scheller participou de uma longa reunião com as polícias Civil e Militar para se aprofundar em detalhes das investigações. As aulas na rede municipal seguem suspensas por tempo indeterminado.

Em respeito à memória das vítimas, à dor dos familiares e para não contribuir para o efeito contágio, pedimos que NÃO divulguem o nome, imagens do atirador, cenas registradas na escola ou detalhes da execução do crime.

Reforçamos que nossa cidade se mantém unida e solidária, pronta para oferecer todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares. Acreditamos no poder da união e da solidariedade como forma de enfrentar adversidades e construir um futuro melhor. Não podemos deixar de lembrar e agradecer ao senhor Joel de Oliveira, que em ato heroico, conseguiu conter o atirador e evitar que a tragédia fosse ainda maior.

Estamos ao lado de vocês, dispostos a caminhar juntos nessa jornada de recuperação e reconstrução. Contem conosco!

Prefeitura de Cambé