Reforço na Segurança Escolar: Medidas Tomadas após Ataque em Cambé

A comunidade escolar de Cambé e seus arredores vivenciam momentos de medo e apreensão após o trágico ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody. Em resposta a essa situação alarmante, a Secretaria de Defesa Social, em conformidade com as determinações estaduais, implementará medidas para reforçar a segurança na região de Londrina.

Essa determinação abrange todo o estado do Paraná, com o objetivo de fortalecer a proteção nas escolas. Um mapeamento foi realizado para distribuir as equipes policiais tanto nas ruas quanto no efetivo interno, que oferece suporte.

“Realizamos um mapeamento para garantir que todas as escolas sejam atendidas por equipes policiais. É importante destacar que essas equipes reforçarão a segurança não apenas nos horários de entrada e saída, mas durante todo o dia, em pontos estratégicos, com intervalos de 20 a 40 minutos”, esclarece o Tenente-Coronel Nelson Villa, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Além de reforçar a segurança, o objetivo é proporcionar tranquilidade aos alunos, pais, professores e funcionários de escolas, creches e faculdades, sejam elas públicas ou particulares.

O Tenente-Coronel Nelson Villa destaca que “o que foi acordado com o alto comando da Polícia Militar é que, do ponto de vista da polícia ostensiva, os recursos humanos e logísticos serão prioritariamente alocados nos estabelecimentos de ensino, independentemente do sistema”.

Ele enfatiza a importância de “instaurar a segurança por meio da presença”.

Acredita-se que essa abordagem permitirá que a Polícia Judiciária avance nas investigações em andamento.

Apesar do foco nas escolas, o comandante garante que o trabalho de segurança em geral não será prejudicado.