Após tragédia, escolas se preparam para retomada das aulas em Cambé

Após o tragédia que resultou na perda de dois estudantes, a comunidade escolar de Cambé se prepara para retomar as aulas. Enquanto a rede estadual de ensino retornará na quinta-feira (22), o Colégio Helena Kolody aguardará até a segunda-feira (26) para reiniciar as atividades.

No entanto, a rede municipal ainda não definiu uma data para o retorno. De acordo com a Secretária de Educação, Estela Camata, uma reunião será realizada na quarta-feira (21) com o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, para determinar o calendário escolar.

Diante desse cenário, questionamos Estela Camata sobre as medidas de segurança que serão adotadas. Ela respondeu que o município já possui um protocolo de segurança estabelecido. Neste momento trágico, estão reunindo estratégias para apoiar as famílias afetadas e criaram um Comitê de Crise que fornecerá suporte psicológico aos professores, funcionários e alunos. O Comitê atuará de forma permanente, alinhado com o Estado, para tomar as decisões necessárias.

A retomada das aulas representa um passo importante na busca pela normalidade e recuperação da comunidade escolar de Cambé. A segurança e o apoio emocional serão prioridades nesse processo, visando garantir um ambiente acolhedor e propício para o aprendizado.

É fundamental que todas as partes envolvidas, incluindo pais, professores, funcionários e alunos, se unam nesse momento difícil, buscando formas de fortalecer a comunidade e promover a segurança e o bem-estar de todos.

Cambé seguirá em frente, superando essa tragédia e reconstruindo suas escolas como espaços de conhecimento, crescimento e cuidado mútuo. Juntos, poderemos encontrar força e esperança para seguir em frente e garantir um futuro melhor para nossos jovens.