Autor do ataque ao Colégio Helena Kolody é encontrado morto em cela

Na última segunda-feira (19), um atentado chocou a cidade de Cambé com o ataque ao Colégio Helena Kolody. Nesta quarta-feira (21), as notícias revelaram que o autor do crime foi encontrado morto em sua cela na Casa de Custódia de Londrina.

O coordenador regional do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Paraná confirmou a identificação do homem, que dividia a cela com um suspeito de ser cúmplice no planejamento do ataque. A descoberta ocorreu após equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) serem acionadas na noite de terça-feira (20) e confirmarem o óbito do agressor.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina para os procedimentos necessários. Enquanto isso, a comunidade de Cambé e seus arredores ainda tentam lidar com o luto e as consequências desse trágico evento.

O ataque ao Colégio Helena Kolody resultou em duas vítimas fatais. Karoline Verri Alves perdeu a vida ainda nas dependências da escola, enquanto Luan Augusto da Silva faleceu na madrugada de terça-feira no Hospital Universitário. O corpo do adolescente está sendo velado no salão paroquial da Paróquia Santo Antônio de Cambé, e seu enterro ocorrerá às 10h no Cemitério Municipal de Cambé.

Enquanto isso, a cidade se une em solidariedade às famílias das vítimas e busca apoio mútuo para superar essa dolorosa experiência. É um momento de luto e reflexão, mas também de união e busca por resiliência. A comunidade de Cambé e seus arredores não estão sozinhos nessa jornada, e juntos encontrarão forças para seguir adiante, buscando justiça e paz.

Que a memória de Karoline e Luan seja honrada, e que a sociedade se empenhe para garantir que eventos como esse não se repitam, trabalhando para criar ambientes seguros e acolhedores para todos os estudantes.