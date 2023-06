MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2023

Folha de Londrina

Submarino que levava turistas ao Titanic tem ar até amanhã de manhã

Minissubmersível com cinco a bordo desapareceu no domingo no Oceano Atlântico.

O veículo ainda conta com oxigênio para até 96 horas com uma tripulação de cinco pessoas, o que deixa curto o tempo restante para resgate dos desaparecidos. O Titan, no entanto, depende de informações vindas da superfície para se guiar, já que não tem GPS.

RESGATE. Foi justamente uma pane no sistema de comunicação com o navio de apoio que deixou o minissubmarino desaparecido por duas horas e meia durante uma expedição parecida, no ano passado. “Sem GPS, o navio de superfície deve guiar o submersível até o naufrágio enviando mensagens de texto”, disse David Pogue, jornalista da CBS que estava na embarcação perdida em 2022.(Estado)

O ESTADO DE S.PAULO

Presidente da CVM diz que autarquia incentiva delações no caso Americanas

Projeto de desoneração da folha de pagamento avança no Senado

Lira acerta reunião com Estados para ‘afinar’ reforma tributária

Relator amplia exceções ao limite de gastos do governo

Provedores regionais disputarão rede óptica

Presidente da empresa diz que acordo é crucial para recuperar tele

Anatel aciona TCU para resolver contrato de telefonia fixa da Oi

Lula ordena e Caixa volta atrás em cobrança do Pix

Minha Casa muda subsídio, juro e teto financiado

Mais jabutis na conta de luz

Conversa fiada com o presidente

Senado tem o dever de rejeitar Zanin

O GLOBO

CVM encoraja colaboração de envolvidos na fraude da Americanas

‘Não há prioridade para a Faixa 1, o maior problema’, avalia urbanista

Teto do Minha Casa, Minha Vida sobe a R$ 350 mil

Governo prorroga programa de carros com desconto

Serviços temem alta de carga tributária na reforma

Governo espera aval do TCU para reabilitar concessões, diz Costa

Galípolo é exonerado da Fazenda

Arcabouço: votação na Câmara é adiada para 1ª semana de julho

Efeito Lula: Em dois meses, 368 jovens são detidos por ameaça a escolas

Senado aprova prorrogar desoneração da folha

Lula manda Caixa suspender cobrança de Pix para empresa

Governo usará bancos públicos para financiar PAC

FOLHA DE S.PAULO