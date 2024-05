Médico em Cambé nega atestado a mãe e sugere deixar criança sozinha em casa

0:00

Um incidente preocupante ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cambé, envolvendo a negativa de um médico pediatra em fornecer um atestado médico a uma mãe cujo filho estava com febre alta. O caso ganhou notoriedade após a mãe compartilhar um vídeo com o Portal Cambé, detalhando a situação enfrentada.

No vídeo, a mãe relata que, além de negar o atestado que permitiria acompanhar seu filho durante o período necessário para o tratamento domiciliar, o médico pediatra recomendou que a criança, de apenas cinco anos, ficasse sozinha em casa. A sugestão do médico vai contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe deixar crianças menores de doze anos sozinhas sem supervisão.

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria de Saúde, emitiu uma nota expressando profundo lamento pelo ocorrido. Foi informado que a mãe acabou sendo atendida por outra médica, que demonstrou empatia e emitiu o documento necessário. A situação foi comunicada ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar), responsável pelos médicos terceirizados da UPA, que recebeu uma solicitação para que o médico em questão não seja mais escalado para plantões na cidade.

O incidente destaca a importância do atendimento humanizado e respeitoso na saúde pública. A Secretaria de Saúde de Cambé reforçou seu compromisso em garantir que tais atitudes não sejam toleradas e que o atendimento ao público continue sendo conduzido com a devida consideração pelas necessidades dos pacientes.

O caso também serve como um lembrete para pais e responsáveis sobre seus direitos legais quando necessitam de atestados médicos para cuidar de seus filhos. A comunidade médica e a administração local estão trabalhando para assegurar que incidentes como esse não se repitam e que a conduta dos profissionais de saúde esteja alinhada com os princípios de cuidado e ética exigidos pela profissão.