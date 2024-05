Prefeito de Cambé, Conrado Scheller, aborda incidente na UPA e medidas subsequentes

0:00

Na manhã desta terça-feira, o prefeito de Cambé, Conrado Scheller, concedeu uma entrevista coletiva para abordar um recente incidente ocorrido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Durante o evento, realizado na prefeitura, Scheller detalhou o caso de uma mãe que teve um atestado médico negado por um médico da UPA, o qual, inapropriadamente, sugeriu que a criança de cinco anos fosse deixada sozinha em casa.

O prefeito informou que a prefeitura tomou conhecimento do incidente e imediatamente mobilizou a equipe de saúde para reavaliar o atendimento à mãe e à criança. “A nossa competente equipe da UPA agiu prontamente ao perceber a anormalidade no atendimento inicial, garantindo que a mãe fosse reavaliada e recebesse o atestado necessário para acompanhar seu filho,” explicou Scheller.

Além da reavaliação médica, a administração municipal iniciou uma investigação para apurar as ações do médico envolvido, que é contratado através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar). O prefeito ressaltou que, apesar dos pedidos extremos de algumas partes da comunidade, todas as decisões serão tomadas dentro dos limites legais. “A primeira medida foi afastar o médico para preservar a segurança dos pacientes, enquanto o caso é investigado em detalhes,” afirmou Scheller.

A prefeitura também planeja notificar o Conselho Regional de Medicina (CRM) para uma avaliação mais profunda do comportamento e das práticas médicas do profissional. “Embora o atendimento médico inicial à criança tenha seguido os protocolos, a conduta subsequente do médico em questão levanta sérias preocupações,” adicionou o prefeito.

Durante a coletiva, Scheller também incentivou os cidadãos a utilizarem os canais oficiais de denúncia para reportar qualquer irregularidade, reiterando o compromisso da prefeitura com a transparência e a justiça.