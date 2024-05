Receita Federal e Polícia Militar Apreendem Grande Quantidade de Maconha em Carga de Soja em Cambé

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

Cambé, 21 de maio de 2024 – A Receita Federal do Brasil, em ação conjunta com a Polícia Militar de Cambé e a Polícia Federal, realizou uma significativa apreensão de maconha nesta terça-feira. A droga estava escondida em uma carga de soja que vinha do Mato Grosso do Sul. A apreensão ocorreu durante uma inspeção de rotina em uma carreta na cidade de Cambé, Paraná.

As autoridades pararam o veículo para uma abordagem padrão, quando, ao inspecionar a carga, descobriram diversos pacotes de maconha ocultos entre os grãos de soja. O motorista do veículo foi detido imediatamente e encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Londrina para a tomada das providências legais cabíveis.

A operação evidencia a eficácia da colaboração interagencial no combate ao tráfico de drogas. A 11ª Companhia Independente da Polícia Militar do Paraná, com sede em Cambé, teve um papel crucial na condução e sucesso desta operação, destacando a importância da vigilância e da ação coordenada entre as forças de segurança.

Esta apreensão sublinha o compromisso contínuo das autoridades brasileiras em proteger a comunidade e manter a ordem, reforçando a necessidade de operações integradas para combater as atividades criminosas que atravessam as fronteiras estaduais.