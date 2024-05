Conselho da Mulher da ACIC reúne mulheres na segunda edição do evento “Mulheres, Negócios & Vinhos”

0:00

Na noite da última segunda-feira, dia 20, o Conselho da Mulher da Associação Comercial e Empresarial de Cambé-ACIC, o ACIC MULHER, reuniu mais de 30 mulheres em jantar onde os “pratos principais” foram: conhecimento, networking, uma palestra com a publicitária e empresária, Patricia Hemerly e, ainda, rodadas de pizzas e vinho.

O evento que foi a segunda edição do “Comércio , Negócios & Vinhos” uniu mulheres de Cambé e região em prol da evolução das empresas locais. “ Esse encontro nasceu para trocar ideias e fazer negócios. Eu acredito muito na força da mulher, a mulher tem a característica de estar atenta a muitas coisas. E grande parte das empresas cambeenses , na verdade, a maioria, conta com uma mulher a frente, no comando, com isso, faz sentido nos unirmos e nos apoiarmos”, conta a presidente da ACIC Mulher e empresária, Mila Bearzi.

A diretoria do Conselho ACIC MULHER também estava presente e conta com a empreendedora Amanda Silva, com a empreendedora Ana Paula Cruz, a jornalista Emily Müller, a empresária Ester Koga, e, ainda, com a empresária e fundadora do Conselho da Mulher da ACIC, Lourdes Maçolla.

A palestra que ficou por conta de Patricia Hemerly abordou cases de sucesso na publicidade, além de citar ferramentas que corroboram para a tomada de decisões no que diz respeito a comunicação de uma empresa e recebeu aplausos calorosos ao final, como os da empresária Elaine Pavinato, sócia da empresa Neuza Salgados. “ Amei aprender com mulheres tão incríveis. Amo estar em contato com todo o universo do empreendedorismo. Obrigada ACIC Mulher, obrigada Patricia”.

Carine Gasparotto, proprietária da Loja Mundo da Fé -Artigos Religiosos, esteve presente no evento e contou sobre sua marca e como integrar ações como a da ACIC Mulher impactam. “Estou aqui agradecendo, pois acabo de completar cinco anos de loja. Veio pandemia, filho e apenas continuamos, buscamos acreditar. E estar aqui é muito bom, ver que outras empreendedoras também querem investir em Cambé”.

