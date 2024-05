Cambé anuncia pacote de obras de mais de R$ 114 Milhões com parceria Estadual

0:00

A cidade de Cambé, em parceria com o Governo do Paraná, lança o projeto “Cambé em Obras”, um amplo pacote de investimentos que contempla mais de R$ 114 milhões em melhorias. A cerimônia de lançamento contou com a presença de figuras importantes, como o governador Ratinho Junior e o prefeito Conrado Scheller, além de diversos deputados e autoridades locais.

O pacote de investimentos totaliza R$ 114.439.047,67, destinados a 35 importantes projetos que abrangem desde infraestrutura básica até espaços de lazer. As iniciativas incluem a construção e reforma de centros educacionais, unidades de saúde, pistas de caminhada, além da instalação de novas áreas esportivas e culturais. O plano também prevê a melhoria da iluminação pública e da segurança, com a instalação de um sistema moderno de câmeras de monitoramento.

O prefeito Conrado Scheller destacou a importância desse investimento, ressaltando a parceria com o governo estadual e o compromisso com a reconstrução e o desenvolvimento contínuo de Cambé. Segundo o prefeito, o governador Ratinho Junior tem sido um parceiro frequente da cidade, sempre apoiando com novos projetos e investimentos.

Por sua vez, o governador expressou sua satisfação em colaborar com o município, enfatizando o crescimento econômico e demográfico de Cambé e a importância de investir em infraestrutura para apoiar esse desenvolvimento.

Entre os destaques do projeto, estão a construção da Arena Ana Rosa, a implementação de ciclovias, e a criação de Espaços Família, que oferecerão locais adequados para lazer em várias regiões da cidade. Além disso, importantes obras de infraestrutura viária prometem melhorar significativamente a mobilidade urbana.

A segurança pública também será reforçada com a construção de uma nova sede para a Polícia Militar e a instalação de um sistema avançado de videomonitoramento. Na área da saúde, estão previstas a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde e um Pronto Atendimento Municipal, garantindo melhor atendimento à população.

Este pacote de obras é uma parte fundamental do plano de desenvolvimento de Cambé, refletindo o compromisso da administração local e estadual com o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos.