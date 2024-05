Londrina Triunfa Sobre São Bernardo na Estreia do Técnico Claudinei Oliveira

0:00

No comando do técnico Claudinei Oliveira pela primeira vez, o Londrina Esporte Clube conseguiu uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o São Bernardo. O confronto ocorreu na Série C do Campeonato Brasileiro, marcando uma estreia vitoriosa para Oliveira. Os gols foram marcados por Iago Teles, de pênalti, e Maurício, que fechou o placar com um belo gol.

Durante o primeiro tempo, o Londrina mostrou solidez defensiva, não permitindo ao São Bernardo nenhuma finalização significativa. A equipe aproveitou erros do time adversário na saída de bola para criar oportunidades, com Iago Teles convertendo um pênalti para colocar o Tubarão em vantagem.

No segundo tempo, apesar de uma melhora do São Bernardo, impulsionada por jogadas de Silvinho, o time paulista não conseguiu encontrar o caminho do gol. O Londrina, por sua vez, foi eficiente e ampliou a vantagem com um gol espetacular de Maurício, destacando-se pela jogada individual do lateral.

Com esse resultado, o Londrina avança para a sétima colocação na tabela, somando oito pontos. Já o São Bernardo, que sofreu sua primeira derrota na competição, desce para a sexta posição.

Ambos os times têm compromissos na próxima rodada. O Londrina enfrentará o Volta Redonda no Estádio do Café, enquanto o São Bernardo receberá o CSA em casa, ambos os jogos marcados para o próximo domingo.