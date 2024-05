Acidente Grave na PR-170 em Apucarana Deixa Três Feridos e Veículos em Ribanceira

0:00

Na madrugada deste domingo, um acidente complexo ocorreu na Rodovia PR-170, próximo ao km 116+800m, em Apucarana, Paraná, deixando três pessoas feridas. O sinistro envolveu um Peugeot 208 e outro veículo ainda não identificado devido às condições de segurança no local e à falta de visibilidade noturna.

Por volta das 02h45, a condutora do Peugeot, identificada pelas iniciais A.B.B., de 29 anos, perdeu o controle do carro em uma curva acentuada, caindo em uma ribanceira ao lado esquerdo da via. Ela, junto com outros dois passageiros, foi socorrida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) e encaminhada ao Hospital da Providência em Apucarana.

Os passageiros feridos incluem A.S.P.J., um homem de 26 anos, e H.B.J., uma menina de 3 anos. Ambos também foram levados ao mesmo hospital com ferimentos. A condutora não realizou o teste de etilômetro devido à sua hospitalização imediata.

Um segundo veículo, que aparenta ser uma Toyota/Hilux, foi encontrado na mesma ribanceira, mas não houve relatos de feridos associados a este veículo nas unidades médicas locais. A falta de segurança na área impediu a identificação imediata e a remoção dos veículos, que permaneceram no local. Uma faixa da via será interditada para a remoção segura dos veículos.

Este trecho da rodovia está atualmente sob obras, o que pode ter contribuído para o acidente. As condições de tráfego e a visibilidade na área estavam boas no momento do acidente, e a velocidade permitida na rodovia é de 60 km/h.