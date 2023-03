Homens são executados em carro na zona leste de Londrina

No domingo (19), dois homens foram mortos a tiros dentro de uma BMW na Estrada do Limoeiro, zona leste de Londrina. De acordo com relatos do local, quatro homens encapuzados se aproximaram do veículo em uma caminhonete S10 e abriram fogo contra as vítimas. Após o crime, os suspeitos fugiram e abandonaram o veículo.

Os socorristas foram chamados, mas infelizmente os homens foram declarados mortos no local. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas e estão buscando pelos responsáveis pelos disparos. Ainda não se sabe a motivação por trás do assassinato.