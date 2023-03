Prefeitura de Cambé promove ações em prol da saúde feminina durante o Mês da Mulher

A Prefeitura de Cambé promoveu diversas ações em prol do Mês da Mulher durante o mês de março. No último sábado (18), foi realizada uma tarde com diversas atividades no Parque Zezão, das 14h às 18h. As mulheres puderam realizar a coleta de exames ginecológicos e receberam orientações sobre a saúde feminina e bucal.

Durante a tarde, o consultório móvel do Cambé Mulher esteve presente no parque para realizar a coleta do exame preventivo (papanicolau) de câncer de colo de útero. Além disso, as mulheres puderam retirar um pedido para fazer a mamografia, assim como receberam orientações gerais sobre saúde feminina.

A equipe da Divisão de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde também esteve presente para tirar dúvidas e auxiliar no cuidado com saúde bucal da população. Já a Secretaria de Trabalho e Profissionalização realizou a inscrição das mulheres interessadas em participar dos cursos profissionalizantes que são ofertados pelo município.

A partir das 16h, a equipe da Secretaria de Educação e Cultura e da Secretaria de Esportes promoveram uma aula de dança, alongamento e caminhada para as mulheres que compareceram no dia. O evento foi encerrado com a cerimônia de posse das conselheiras que vão compor o Conselho Municipal da Mulher.

Apesar de o evento já ter acontecido, a Prefeitura de Cambé continua promovendo ações em prol da saúde e bem-estar das mulheres da cidade. Fique atento às próximas atividades e participe!