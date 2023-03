Vale Night Só para ELAS: Jantar dançante reúne mulheres empreendedoras em Cambé!

Confira como foi incrível a noite de ontem no jantar dançante organizado pela AMEC em parceria com o Buffet Manga Rosa em Cambé! A Vale Night foi exclusiva para as mulheres empreendedoras da região, que tiveram a oportunidade de se reunir em uma noite de muita diversão e networking.

A animação ficou por conta da Banda Vídeo K7, que agitou a pista de dança com músicas animadas e contagiantes. E para abrilhantar ainda mais o evento, contamos com a presença ilustre da Deputada Estadual Cloara Pinheiro, que compartilhou conosco sua experiência como mulher empreendedora e político.

Foi uma noite incrível de muita troca de ideias, risadas e conexões poderosas. A AMEC agradece a presença de todas as participantes e ao Buffet Manga Rosa pela excelente recepção. Aguardem, em breve teremos mais eventos exclusivos para as mulheres empreendedoras de Cambé e região! #ValeNight #AMEC #MulheresEmpreendedoras #Networking #Diversão #BuffetMangaRosa #BandaVideoK7 #CloaraPinheiro #Cambé