Acidente fatal em Cambé: homem é atropelado por ônibus de terceirizados da prefeitura enquanto realizava roçagem

No último sábado (18/03), Carlos Roberto Vieira Dias, de 51 anos, foi vítima de um acidente fatal na Avenida Cantares/Rua Berlin, no bairro Jardim Europa I. Segundo informações das autoridades locais, o homem agachou-se na frente de um ônibus, utilizado por terceirizados da prefeitura de Cambé para realizar serviços de roçagem, e foi atropelado pelo veículo. Infelizmente, Dias não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

As investigações ainda estão em andamento para determinar as circunstâncias exatas do acidente. No entanto, as primeiras informações indicam que o motorista do ônibus não teria visto Dias agachado na frente do veículo antes de atropelá-lo.

O acidente causou comoção na região, e amigos e familiares de Carlos Roberto Vieira Dias estão em luto pela sua perda.

Este trágico acontecimento serve como um lembrete da importância de sempre prestar atenção ao nosso entorno, especialmente quando estamos próximos a veículos em movimento. Esperamos que a família de Carlos Roberto Vieira Dias possa encontrar conforto neste momento difícil.