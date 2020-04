O São Francisco Instituto Vida é uma associação de saúde sem fins lucrativos que há mais de 70 anos cuida da saúde e bem-estar da população de Cambé e região, através da prestação de serviços médicos e do desenvolvimento de projetos de responsabilidade social.

Em 2020, pela primeira vez na nossa história, decidimos vir a público pedir a ajuda da população para dar continuidade ao nosso trabalho.

A pandemia do novo coronavírus impactou diretamente no funcionamento das atividades do hospital nas últimas semanas. As cirurgias eletivas foram suspensas, a circulação de pessoas na instituição reduzida, assim como as consultas no Centro Médico.

As medidas, que respeitam as orientações para o distanciamento social, foram adotadas para garantir a segurança de pacientes e colaboradores. Porém, todas as restrições resultaram numa redução significativa na procura pelos serviços de saúde oferecidos pelo hospital.

Para se ter uma ideia, de 23 de março a 5 de abril de 2020, o São Francisco registrou uma queda de 60% nas receitas em comparação com o mesmo período do ano passado. Os custos fixos, porém, se mantiveram no mesmo período, desafiando a gestão.

Uma associação sem fins lucrativos, como o São Francisco Instituto Vida, tem o patrimônio construído pelos associados e é administrada sem fins de acumulação de capital para o lucro, ou seja, as receitas geradas são usadas para custear a operação e reinvestidas na forma de melhorias na própria instituição.

É por isso que, diante das dificuldades apresentadas neste cenário de pandemia, precisamos de ajuda! Ajuda que pode vir na forma de doações em dinheiro, para o pagamento de custos fixos e dos salários dos nossos colaboradores, e também de materiais e alimentos.

Estamos apenas no começo do enfrentamento da pandemia e teremos dias difíceis pela frente. Sabemos que a rotina de funcionamento da instituição e da cidade como um todo não deve ser retomada tão cedo. E é porque prezamos pela prestação de serviço hospitalar humanizado, moderno e de qualidade, que pedimos ajuda.

Cientes de que iremos superar essa crise sanitária e financeira, agradecemos a compreensão e apoio de todos.

Visite o nosso site e saiba como colaborar: https://saofranciscoinstitutovida.org.br/doe/.

As doações podem ser feitas por depósito bancário identificado:

Banco Santander: 033

Agência: 3079

Conta Corrente: 13.000.392-7

Nome: São Francisco Instituto Vida

CNPJ: 07.142.188/0001-51

O São Francisco Instituto Vida, pacientes e beneficiários dos projetos sociais agradecem o seu gesto solidário.

Muito obrigado.

A direção.