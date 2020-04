Um incêndio foi registrado na noite deste domingo (12/04), por volta das 21h20, em uma casa localizada na Rua Parecis no Jardim Tupi em Cambé.

De acordo com as informações, a moradora da residência, a senhora Laiane Leite Barboza utilizava duas velas para iluminar a casa na noite da ocorrência, uma vela estava no chão da cozinha e a outra estava sobre a geladeira. O imóvel está sem energia elétrica a seis meses.

Laiane que mora com dois filhos, um menino de 2 anos e uma menina de 4 anos, foi até o vizinho e ao retornar percebeu que sua residência estava sendo tomada por chamas. No princípio do incêndio, a filha de 4 anos estava no interior do imóvel, mas acabou sendo resgatada pela janela de um dos cômodos por dois vizinhos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a casa já estava tomada pelas chamas, ocasionando a destruição do imóvel, restando apenas conter o fogo.

Um dos vizinhos, por nome de João Faria de 64 anos, que de acordo com relatos, tinha problemas clínicos, acabou vindo a óbito no local do acidente.

“Ele caiu inconsciente, não sabemos se foi por causa do susto ou por causa da fumaça, mas infelizmente aconteceu essa tragédia”, informou Laiane, emocionada, ao Portal Cambé. Os Socorristas do Siate, prestaram atendimento a João Faria,mas nada pode ser feito. O corpo da vítima foi sepultado na manhã desta segunda-feira.

Laiane pede ajuda a população com doações de roupas infantis e adulto, móveis, telhas, material de construção, alimentos, calçados e outros materiais.

Telefone: (43) 9.9614-8773