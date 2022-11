Rafael Morientes, 33 anos, viaja para Doha na próxima quinta-feira, 17, ele se junta aos também repórteres André Hernan, Alexandre Oliveira, Jackson Pinheiro e Isa Pagliari para a cobertura do maior evento de futebol do mundo.

Casimiro vai mostrar ao vivo com imagens um jogo por dia e terá entre suas 22 partidas todas da seleção brasileira, a abertura entre Qatar e Equador, no domingo (13h de Brasília), as duas semifinais e a final, no dia 18 de dezembro. Todos serão exibidos de forma gratuita no canal do streamer no Youtube.

Casé “descobriu” Rafael Morientes em uma seleção feita para a cobertura dos jogos em casa do Athletico Parananese no Brasileirão 2022. O londrinense, formado em Comunicação Social em 2014 levou a melhor na seletiva e o “casamento foi perfeito” segundo o próprio Casimiro, durante o anúncio da ida do repórter ao Qatar no dia 5 de outubro, na Arena da Baixada após o jogo Athletico 1×1 Fortaleza. “Você está indo para a Copa porque você merece, Morientes. Pelo que você mostrou até aqui, pelo seu caráter, pela sua loucura do bem, seu improviso, vem muita coisa boa por aí”, disse Cazé.

Rafael também se emocionou com o anúncio e durante uma entrevista a um Podcast de Ibiporã, lembrou seus primeiros passos na carreira; “Dedico esse momento ao meu pai, ele se foi em 2011, infartou dentro de casa, por ele eu concluí a formação mesmo passando dificuldades financeiras e para ele eu dedico essa realização de um sonho que é cobrir a Copa presencialmente por um cara que está tão gigante que é o Casimiro”.

Além dos repórteres, o time de Casimiro na Copa contará com ex-jogadores consagrados como: Junior Baiano, Edmilson, Marcelo Lateral, Juninho Pernambuco e Gilberto Lateral.