A partir desta quinta-feira (12), na Tubastore (Avenida Madre Leônia Milito, 1330) já estará disponível à venda dos pacotes de ingressos para os seis jogos do Londrina Esporte Clube no Campeonato Paranaense de 2023. O torcedor poderá adquirir os ingressos à vista ou parcelado em até 3x, economizando em relação à compra dos ingressos avulsos.

PACOTE PROMOCIONAL

O pacote será comercializado APENAS na Tubastore, a partir desta quinta-feira (12) que irá comtemplar os seis jogos que o Tubarão fará no Estádio do Café (Azuriz, FC Cascavel, Operário Ferroviário, Rio Branco, Maringá FC e Athletico Paranaense) terá para todas as modalidades:

Arquibancada

R$ 150,00 à vista ou R$ 180,00 em 3x;

Cadeiras cativas

R$ 240,00 à vista ou R$ 280,00 em 3x;

Mulheres*

R$ 50,00.

* Mulher paga preço único, mas vale apenas para o setor das arquibancadas. Para acessar o setor das cadeiras cativas, terá que ser proprietária de cadeira ou comprar o pacote normal.

PREÇO DOS INGRESSOS

O Londrina Esporte Clube estará no Campeonato Paranaense comercializando os ingressos em preços comunitários, nos valores de R$ 40,00 para o setor das arquibancadas e R$ 60,00 no valor das cadeiras para todos os torcedores, com as vendas iniciando nesta quarta-feira (11), em todos os pontos de vendas:

Arquibancada



R$ 40,00 preço comunitário e R$ 80,00 o ingresso inteiro;

Cadeiras cativas



R$ 60,00 preço comunitário e R$ 120,00 o ingresso inteiro;

Mulheres



Mulher paga o preço único de R$ 10,00 APENAS para o setor das arquibancadas;

Visitantes

R$ 40,00 meio-ingresso e R$ 80,00 o ingresso inteiro;

Pontos de venda:



– On-Line: www.ingressosa.com





– Tuba Store

Av. Madre Leônia Milito, 1330 – Loja 13 – Gleba Fazenda Palhano

Horário de funcionamento, segunda a sexta-feira, das 10h às 19h

Telefone: (43) 3367-5963.