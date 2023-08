MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 02 DE AGOSTO DE 2023

Mais ‘inteligente’, robô aprende só e depende menos de programação

Com novo software, máquinas desenvolvidas pelo Google ganham ‘cérebros artificiais’ e ficam ainda mais inteligentes e funcionais. Máquinas desenvolvidas pelo Google ganham “cérebros artificiais” e ficam ainda mais inteligentes e funcionais. Um robô de um braço só ficou diante de uma mesa. Sobre ela, estavam três brinquedos de plástico: um leão, uma baleia e um dinossauro. Um engenheiro deu uma instrução: “Pegue o animal extinto”. O robô zumbiu; então, seu braço se estendeu e sua garra abriu e desceu. Ele agarrou o dinossauro. Até muito recentemente, essa demonstração, realizada na divisão de robótica do Google em Mountain View, Califórnia, teria sido impossível.Robôs não eram capazes de manipular de forma confiável objetos que nunca haviam visto, e certamente não eram capazes de fazer o salto lógico de “animal extinto” para “dinossauro de plástico”. Mas uma revolução está em andamento na robótica, que se beneficia dos recentes avanços nos chamados grandes modelos de linguagem – o mesmo tipo de sistema de inteligência artificial (IA) que alimenta o ChatGPT, Bard e outros chatbots inteligentes. O Google recentemente começou a incorporar modelos de linguagem de última geração em seus robôs, dando-lhes o equivalente a cérebros artificiais. O projeto sigiloso tornou os robôs muito mais inteligentes e lhes deu novos poderes de compreensão e resolução de problemas. (Estado)

Êxodo de venezuelanos rumo aos EUA, via Panamá, é recorde.

Em 2023, dos 248 mil que se arriscaram na selva de Darién, mais da metade saiu da Venezuela; 21% são crianças e adolescentes. A crise econômica e de segurança continua impulsionando a migração para os EUA, apesar dos esforços americanos para conter o fluxo. O aumento chamou atenção em 2022, quando o Panamá registrou um fluxo acima da média de migrantes utilizando o caminho de Darién, marcado por sequestros, roubos e pessoas perdidas na selva úmida.(Estado)

Com incentivo do governo, venda de veículos sobe 24%

Governo irá reformar sistema de exportações

Lula diz que Pochmann é ‘extremamente preparado’

Projeto do saque-aniversário estimulará trabalhadores a desistir da modalidade

Reforma ministerial trava votação do arcabouço

Entrevista Tony Volpon: ‘Nunca vimos um heterodoxo no comando do BC’

Especialistas veem desafios no Congresso e receitas extras superestimadas

R$ 100 bi extras para zerar o déficit

SP decide trocar livros oferecidos de graça pelo MEC por material digital

STF barra tese de legítima defesa da honra em feminicídio

Tesouro Nacional lança título voltado para educação

Lula defende escolha de Pochmann para o IBGE

Shein é 1ª a aderir ao programa para importados da Receita

Auditorias acusam gestão da Americanas por rombo

Fitch rebaixa nota de crédito dos EUA, de ‘AAA’ para ‘AA+’

‘O Senado fez alterações que não se sustentam’

Arcabouço na mira: Nova regra fiscal é primeiro item no Congresso, mas reforma ministerial pode afetar debate

Inteligência artificial do INSS leva seis minutos para negar benefício

Ruralistas querem retirar da Tributária brecha que pode encarecer comida

Brasil quer compensação para produtos atingidos por lei da UE

Café ultrapassa gerações e distribui renda a pequenos produtores em MG

Auditorias negam conluio com Americanas em CPI que apura fraude

Importados de até US$ 50 ficam 20,4% mais caros

Intensidade do primeiro corte de juros deve dividir Copom em estreia de indicados por Lula

Dólar sobe para R$ 4,79 com aversão ao risco global

Agência vê deterioração fiscal e rebaixa EUA

Divergências adiam discussão do arcabouço fiscal na Câmara

Nomes do PT considerados heterodoxos retornam à cena

Após polêmica com Pochmann, Lula é aconselhado a indicar Mantega para BID

Vacinação com tríplice viral cai e tem baixa cobertura no país

Zerar o déficit em 2024 depende de R$ 130 bi em receitas adicionais

Entre as medidas para elevar a arrecadação estão o voto de qualidade no Carf e a tributação de fundos exclusivos

Mortos chegam a 14; Tarcísio adota tom linha dura

Apesar de denúncias de excessos nas ações policiais no litoral paulista, governador de São Paulo defendeu a corporação e disse que não existe combate ao crime “sem efeito colateral”

Legítima defesa da honra é ilegal, diz STF

Para o relator do caso, ministro Dias Toffoli, a tese é inconstitucional por contrariar os princípios da proteção à vida, dignidade da pessoa e igualdade de gênero

Pequena empresa puxa expansão de planos de saúde

Público de planos corporativos de empresas de pequeno porte é o que mais cresce no mercado, com alta de 75% (1,8 milhão de novos clientes) nos últimos três anos e meio

Indústria tem avanço tímido no 2º tri, mas ano é de estagnação

Expansão fica restrita a poucos setores; economistas veem movimento como pontual e dizem que setor deve ‘andar de lado’

Saldo da balança cresce 68,7% em junho, aponta Secex

Superávite chega a US$ 9 bi, com queda leve das exportações e intensa das importações. Estamos comprando mais do que vendendo, gastando mais do que ganhando.

Empresa investe R$ 25 milhões em professores de escolas públicas

Programa vai durar dez anos em cidades onde multinacional tem fábrica de embalagens

Xi faz mudança militar para garantir lealdade

Medida tem como objetivo garantir a lealdade ao presidente Xi Jinping no braço militar que controla os projéteis com ogivas nucleares apontados para os EUA

Brasil e a ambição de lidar com o futuro

Se, por um lado, a natureza não perdoa, por outro, é tolo pensar que pode ser controlada

Empresas reforçam aposta em digitalização

Investimentos em inteligência artificial, automação e robotização dobraram desde 2021

Diversidade pode auxiliar a superação do abismo digital

Carência de mão de obra qualificada e falta de acesso à tecnologia limitam formação de equipes de inovação nas empresas

Analistas esperam lucro 50% menor da Petrobras

Projeções de cinco bancos indicam ganho líquido de R$ 26,7 bilhões da petroleira entre abril e junho, comparado com R$ 54,3 bilhões do mesmo trimestre de 2022

Relator de MP do vale-refeição deve manter portabilidade

Senador Mecias de Jesus diz que deixará restrições ao mecanismo para uma futura regulamentação pelo governo federal

Etanol deve ficar menos competitivo com alta de mistura na gasolina

Esse é o efeito para o etanol hidratado; anidro seria favorecido. Medida também ajudaria na descarbonização e reduziria os preços do combustível fóssil no país

Bolsas recuam após dados globais

Ibovespa cedeu 0,57%, e papéis da Petrobras sofreram com temores de uma possível intervenção do governo na sua política de preços de combustíveis

Fazenda estuda substituir consignado do FGTS

Ideia é parte do novo pacote de medidas voltadas ao crédito anunciado na semana passada pelo ministro Haddad

Advogados tentam entrar na lista das “exceções” da reforma tributária

OAB faz mobilização contra pagamento pela categoria de alíquota padrão do IBS, que deverá ficar entre 25% e 30%

STJ volta a julgar se Selic deve corrigir dívidas

Após quatro votos proferidos, um pedido de vista suspendeu o julgamento da Corte Especial

