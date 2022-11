O Estado de S. Paulo

Mercado põe no radar aperto nos juros

Grupo de infraestrutura deve priorizar diagnóstico de estradas

Economistas do grupo de transição terão reunião com PT sobre PEC

Para presidente do BC, mundo precisa de reformas

Questões sociais e fiscais andam juntas, diz Arida

O Globo

Manchete: Lula e “Pacheco” negociam 4 anos de auxílio fora do teto

5G puxa investimentos de R$ 37,2 bi em telecom

Aras defende que consignado do Auxílio Brasil é inconstitucional

“Sem educação não deixaremos de ser um país de renda média”

Arida: ‘Não há oposição’ entre responsabilidade social e fiscal

Brasil não tem como escapar de debate sobre regra fiscal

Folha de S. Paulo

PEC deve propor Bolsa Família fora do texto, sem prazo

O futuro já chegou à medicina

Correção da tabela do IR é ‘para o mandato’, diz coordenador petista

Sensível mercado

‘Não dá para discutir papel das florestas no clima sem ouvir quem mora lá

Inflação argentina aumenta e se aproxima dos 100% no ano

BC diz que é ‘cedo para comemorar’ queda da inflação

Carestia no país vizinho

Responsabilidade fiscal e social precisam andar juntas, diz Pesio Arida

Inflação para pessoas acima de 50 anos supera o IPCA

Chega do 5G á saúde estimula prevenção e bem-estar de pacientes

Entenda as propostas de nova regra fiscal

Valor Econômico

Lula quer Bolsa Família fora do teto de gastos por 4 anos

Presidente do Senado sinalizou concordar com a ideia de Lula, desde que a âncora fiscal seja mantida para outras despesas

Otan convoca reunião após míssil atingir Polônia

Trata-se da primeira vez desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia que um país membro da Otan é atingido por armas russas

Onda de concessão rodoviária deve seguir aquecida em 2023

Avaliação entre empresas privadas é que o segmento de rodovias, por ser mais consolidado, dificilmente terá mudanças drásticas com governos eleitos

Para Arida, responsabilidade fiscal e social “vão juntas”

Economista faz parte da equipe de transição do presidente eleito

G20 condena a guerra e promete proteger a estabilidade econômica

No comunicado final que será divulgado hoje, os países do G20 condenam o uso ou ameaça de armas nucleares e destacam que “a era de hoje não deve ser de guerra”

Ruídos na comunicação de Lula

A reação negativa dos preços dos ativos pode ser revertida até mesmo antes do anúncio da equipe de governo e das estatais, assim como das políticas a serem adotadas

Viviane Senna propõe ensino técnico para evitar ‘párias sociais’

Presidente do Instituto Ayrton Senna defende foco na profissionalização sem relegar outros problemas