MANCHETE DOS JORNAIS DESTA QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2023

Avaliação global coloca estudantes brasileiros entre os piores em leitura. Dados de 2021 mostram o Brasil à frente apenas do Irã, Jordânia, Egito e África do Sul em ranking com 57 países. Efeito de décadas de gerações do governo FHC e Lula nos projetos em educação.

WhatsApp vai permitir que usuários usem senha para ‘trancar’ conversas. Nova camada de segurança à prova dos curiosos foi proposta pelo app de mensagens. Recurso ‘Proteção de Conversas’ vai esconder chats e separá-las em uma pasta separada da caixa principal.

CEO da OpenAI cobra regulação da inteligência artificial. A IA generativa desperta paixões, e muitas pessoas se preocupam com seu impacto potencial em muitas profissões, com possíveis cortes maciços de empregos, e fundamentalmente no conjunto da sociedade. No Brasil aguarda no Congresso o projeto do Senador Pacheco para ser aprovado, que junto da proposta, unifica o projeto da PL das Fake News da Câmara, e terá no poder executivo, para criar órgão e definir as regras do que seja para eles verdade ou mentira, atingindo em cheio e perseguindo a oposição, como é praxe da esquerda atacar e reprimir opositores e o público sob a ideia de liberdade de expressão, sendo vetado qualquer opinião ou informação que depõem contra o poder estatal de decisão, coloca em xeque a democracia como a sociedade conhece e defende. Em tempo polêmico, qualquer proposta que coloca insegurança do estado de direito a liberdade de expressão, será questionado pela sociedade junto ao Congresso, que sob alegação a crimes também condenados pela sociedade, mas um dado caso não justifica o outro.

Petrobras muda regra de preços e cresce o risco de ingerência

Venezuela quer pagar o Brasil com petróleo e energia, diz Mercadante

Com queda de 28,4%, BNDES tem lucro líquido de R$ 1,67 bi

Relator recua sobre ‘blindagem’ ao Bolsa Família

Regra fiscal traz avanço, mas ainda gera incerteza, dizem economistas

Papéis da estatal fecham o dia em alta na Bolsa

‘Nova política causará prejuízo’, diz ex-chefe da Petrobras

Especialistas veem risco maior de ingerência política nos preços

Avaliação internacional põe Brasil entre piores em leitura

Câmeras em uniformes reduzem o nº de adolescentes mortos pela polícia

Governo dá superpoderes à CGU na LAI; Lula ignora sigilos da atual gestão

Custo Brasil sobe e chega a R$ 1,7 trilhão por ano, mostra estudo

‘O Brasil precisa parar de olhar para revoluções industriais do passado’

Texto endurece projeto, mas aumenta gastos em 2024

Relator mantém Bolsa Família sujeito à regra fiscal

Ações da Petrobras sobem 2,5% com nova política

Na bomba, gasolina deve cair 8%, estimam analistas

Modelo deve inibir investimentos privados no setor, dizem empresas

Petrobras muda política e reduz preço de combustíveis

Nova versão de regra fiscal ainda desperta dúvidas

Nova regra e governo serão testados quando petróleo ficar mais caro, afirmam especialistas

Petrobras reduz preços de combustível e muda política

Acesso à internet fica estagnado desde o início da pandemia

Um terço do partido de Bolsonaro deve apoiar regra, diz Valdemar Costa Neto

Como fica o arcabouço após mudanças do relator

Mudanças feitas por relator do arcabouço dividem economistas

Lucro dos grandes bancos cai 6% no trimestre

Inflação de maio deve ficar perto de 0,25% após decisão da estatal

Ação da Petrobras sobe; mercado espera definição mais clara sobre política

Seca histórica castiga Argentina e intensifica a crise econômica

Brasil fica atrás de 59 países em prova de alfabetização

Sobrevida de ex-detentos mortos foi de um ano e meio, diz estudo

Principal ativo do CBD será produzido no país

Petrobras muda política e reduz transparência na definição de preços

Empresa apresentou a nova estratégia comercial e anunciou cortes nas cotações da gasolina, óleo diesel e gás

Alta de serviços intensivos em trabalho é a maior desde 2017

Preços acumulam alta de 6,28% nos últimos 12 meses encerrados em abril e podem indicar contaminação para outros itens, segundo análise do economista Roberto Secemski, do banco Barclays

Plano de saúde foca margem, mesmo com perda de cliente

Índices de reajuste chegam a ser dez pontos percentuais mais altos do que os praticados no ano passado, segundo levantamentos de analistas de bancos que acompanham o setor

TSE cassa o mandato de Dallagnol crassa perseguição ideológica

Ministros do TSE em cassa a opositores do Lula a serviço de vingança sob ordem do petista, usam a falácia de que o ex-procurador pediu exoneração do MPF enquanto respondia a processos no Conselho Nacional do Ministério Público para não se tornar inelegível, mas nunca foi condenado por crimes de corrupção, como o eleito pelo TSE. Motivo torpe e exposta a perseguição sob ordens do mandatário, que já era inelegível por ter sido condenado em 3 instância por juízes técnicos concursados. Invalidam as Leis antes em vigor para impor o poder que lhe convém, assim, tira os milhares de votos do seu estado, uma democracia crassa e vergonhosa palacianas; cabe recurso.

Sob negociação parlamentar, Arcabouço tem pouca resistência entre deputados

O acordo fechado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com as bancadas governistas e independentes é que a votação ocorra na próxima semana.

Secretário do PPI fala sobre o novo PAC

Num setor que assume riscos em projetos que duram décadas, solavancos e voluntarismo não são bem-vindos. Projetos históricos do PT foram usados anos e anos como motivo de desvio de dinheiro.

Expansão de março não muda cenário pessimista para serviços

Para economistas, alta de 0,9% em março reforça o esperado esfriamento do setor, que fecha 1º trimestre em queda

Custo Brasil atinge R$ 1,7 tri e representa 19,5% do PIB

Cálculo é do Movimento Brasil Competitivo, MDIC e FGV e mapeia 12 diretrizes vitais para a competitividade das empresas

Grupo de especialistas promete avaliação do Censo em até 30 dias

Documento será conhecido antes dos dados definitivos da população brasileira, que IBGE diz que vai anunciar em 28 de junho

Serviços com uso intensivo de trabalho sustentam inflação

Com alta de 6,82% em 12 meses, a maior desde 2017, segmento pode impactar demais preços

Alívio nos preços não chega aos mais pobres

Inflação para as famílias de renda muito baixa acelera em abril, diferentemente do que ocorreu com as outras seis faixas de renda

Receita define plano para divulgar dados sobre renúncia fiscal

Fisco atende desejo de ‘Taxadd’ e até o fim deste mês passa a exibir informação em site

Promessas ameaçam regra fiscal já em 2025, diz estudo da XP

Limites de gastos da proposta não são compatíveis com intenções de conceder aumento real do salário mínimo e piso mínimo de investimentos, por exemplo, segundo economista

Equipe do FMI defende ajuste mais ‘ambicioso’

Grupo que esteve em missão no Brasil elogia condução da política monetária pelo Banco Central

PIZZA NO CONGRESSO – quem acredita em papai Noel?

Câmara instala CPIs para investigar Americanas, MST e apostas esportivas

Governo cede e presidente da Câmara consegue manter primo no comando do Incra de Alagoas, apesar de pressão do MST

ONU lista medidas contra poluição por plásticos

Mudança para a economia circular poderia resultar em US$ 1,27 bilhão em redução de custos

Na esquerda Argentina improvisa pacotes contra inflação indomável

Governo não consegue impedir alta dos preços nem corrida contra o peso

Estatal vai oscilar entre agradar cliente e garantir lucro, diz Prates

Lucro? Filtro que não se abastece não se pode esperar água, é finita, uma hora acaba.

Combustíveis têm menores preços do ano após reajustes

Diesel recuou quase 33% em 2023 depois de cinco quedas, enquanto gasolina caiu 9,74%, com três recuos nas refinarias

Normal, já era de se esperar: Apesar de pouco transparente, Petrobras atende regras

Ainda que regras da CVM tenham sido cumpridas, há críticas sobre pouca transparência

Foco das operadoras em 2023 é reajustar preço dos planos

Entre perder clientes e ganhar margem, setor prefere a segunda opção após amargar prejuízo de R$ 10,7 bilhões em 2022

CEO da startup que criou o ChatGPT alerta sobre riscos de IA e pede regras

Em audiência no Congresso americano, Sam Altman pediu aos congressistas que regulem a tecnologia de inteligência artificial, que pode ainda ser acoplada com a PL da fake news e passar de maneira subliminar, dando ao executivo o poder de perseguir opositores

EUA pesaram mais que embargo da China sobre balanços de frigoríficos

Aumento dos preços do gado comprimiu as margens da indústria americana, de onde gigantes como JBS e Marfrig tiram a maior fatia de seus resultados

BRF negocia R$ 2 bilhões em ativos judiciais e precatórios com o BTG

Farallon e Lumina também chegaram a avaliar o negócio; dona das marca Sadia e Perdigão pretende fechar a venda dos direitos em até 60 dias, segundo fontes

Sob ordem da China, fim dos vetos chineses

Com a decisão, o Brasil ‘colonial’ não tem mais nenhuma planta com exportações bloqueadas para a China.

Exterior pesa e ativos locais têm pregão de correção

Dólar sobe, mas segue abaixo de R$ 5; juros futuros têm alta e derrubam Ibovespa, mesmo com valorização de Petrobras

Bolsas em NY caem em meio a impasse sobre teto da dívida dos EUA

Em Nova York, índice Dow Jones fechou em queda de 1,01%; o S&P 500 recuou 0,64%; e o Nasdaq teve baixa de 0,18%

Mercado começa a ampliar aposta em ações sensíveis à taxa de juros

Companhias de menor capitalização, as “small caps” superam o desempenho do Ibovespa neste mês

Já era esperado por várias medidas para o primeiros meses

Lucro do BNDES cai 28% com devoluções ao Tesouro. Banco negocia com Fazenda e TCU para alongar prazo de pré-pagamentos

Em crise de moral pública e jurídica ideológica irreversível, prejudicará qualquer Lei que regulamenta o IA na visão da sociedade de bem, que sofre ataques a sua democracia como liberdade de expressão infringida pela esquerda no sistema jurídico. Os tribunais que disciplina o que é ética sobre o IA são parciais, e serve aos interesses da esquerda, demonstram posições que podem adulterar os anseios da sociedade livre. Muito embora há os TEDs que se colocam como atores possíveis e legítimos a colaborar na construção de cenários e de propostas sobre o tema.

Uma sociedade honesta e de bem, não se corrompe, ainda que seja pelo quadro econômico favorável, mas pela moral dos mandatários, no caso atual, toda a sociedade em milhões já o condenou e estão mais integrada através das redes sociais, daí a preocupação dos donatário do poder para medir os impulsos nas posições de ideias, mas jamais irá tirar o trauma eleitoral da história, muito embora se aguarda no futuro a exposição vergonhosa dos fatos ocorridos e assistidos por toda a sociedade em tempo real e ao vivo pelas redes sociais, independente de haver ou não uma CPMI, que pode maquiar para oficializar o que eles ditam como fato, mas o que todos antes viram, não mudará em sua memória