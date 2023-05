Vereadores debatem qualidade da merenda escolar em Cambé com a Secretária da Educação e o Conselho de Alimentação

Na tarde de segunda-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores de Cambé realizou uma reunião com a Secretária de Educação, Estela Camata, e membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar para discutir a situação da merenda escolar na cidade. Durante o encontro, foram abordados temas como acompanhamento nutricional, escolha do cardápio e controle de qualidade dos produtos.

A secretária esclareceu detalhes sobre a aplicação da merenda nas escolas e respondeu aos questionamentos dos vereadores, muitos deles obtidos através das redes sociais. O vereador Odair Paviani elogiou a qualidade da merenda com base nos feedbacks que recebeu como motorista de transporte escolar.

O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, responsável pela fiscalização dos recursos destinados à alimentação escolar, também esteve presente para esclarecer dúvidas e receber reclamações da comunidade.

A diretora do Conselho pediu às pessoas que formalizem suas dúvidas e reclamações para que a Comissão possa investigar possíveis falhas. As pessoas podem procurar o Conselho pelo e-mail cae@educa.cambe.pr.gov.br ou no Instagram pelo @educacaocambe.