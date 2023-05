Petrobras anuncia redução no preço dos combustíveis e do gás de cozinha

A Petrobras divulgou hoje importantes reduções nos preços do diesel, gasolina e gás de cozinha. O diesel terá uma redução de R$ 0,44 por litro, passando de R$ 3,46 para R$ 3,02 nas distribuidoras. Já a gasolina terá uma diminuição de R$ 0,40 por litro, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78 para as distribuidoras.

Em comunicado, a Petrobras ressalta que o preço cobrado nos postos de combustíveis ao consumidor final é afetado por outros fatores, como impostos, a mistura de biocombustíveis e as margens de lucro da distribuição e revenda.

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, enfatizou a recuperação da liberdade da empresa para estabelecer preços. Segundo ele, a Petrobras agora está livre de um único fator, que era a paridade. Prates afirmou em coletiva de imprensa em Brasília: “Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis”. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também comemorou a notícia, destacando que é um dia de festa para o governo e para a sociedade.

Além disso, a Petrobras anunciou uma redução de 21,3% no preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha. A partir de agora, o botijão de 13 quilos será vendido às distribuidoras por um valor médio R$ 8,97 mais baixo do que o atual. Se as distribuidoras repassarem a economia integralmente aos consumidores finais, o preço médio do botijão poderá chegar a R$ 99,87.

Jean Paul Prates ressaltou que essa é a melhor notícia, uma vez que o preço do botijão foi reduzido de R$ 100. Ele afirmou que essa é a primeira vez, desde outubro de 2021, que o preço do gás vendido às distribuidoras fica abaixo dessa marca.

Essas reduções nos preços dos combustíveis e do gás de cozinha têm o potencial de impactar positivamente o orçamento dos consumidores e trazer alívio financeiro, além de representar um importante marco para a Petrobras no sentido de estabelecer preços mais alinhados com a realidade brasileira.