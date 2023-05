Operação policial desmantela grupo extremista e apreende material nazista em Cambé/PR

Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Repressão ao Racismo e Delitos de Intolerância (DRRDI) da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), deflagrou uma operação na cidade de Cambé, no Paraná. A ação teve como objetivo combater crimes raciais, apologia ao nazismo e extremismo por parte de um jovem residente da região, que divulgava conteúdo nazista e realizava ataques contra negros, nordestinos, judeus e homossexuais.

A investigação, coordenada pelo Delegado de Polícia Arthur Lopes, levantou evidências contundentes da prática desses crimes, além da inclinação do suspeito ao extremismo. Durante a operação, policiais da DRRDI/DEIC, com o apoio da Divisão de Furtos e Roubos de Cargas (DFRC/DEIC), cumpriram dois mandados de busca e apreensão.

Na residência do investigado, foram encontrados diversos materiais relacionados a movimentos fascistas, supremacistas e separatistas. Além disso, dispositivos eletrônicos foram apreendidos e serão submetidos a uma minuciosa análise pelos investigadores do caso, a fim de coletar provas adicionais.

A ação contou com o apoio de policiais civis da Central de Flagrantes de Londrina, do estado do Paraná, demonstrando a importância da cooperação interinstitucional no combate ao racismo e aos crimes de intolerância.

Diante desse fato, a Polícia Civil reforça a importância de denúncias e informações relacionadas a casos de racismo e crimes de intolerância. Qualquer cidadão pode contribuir, de forma anônima, por meio do número 181, o disque-denúncia da Polícia Civil, onde o sigilo é garantido.

É fundamental destacar que o combate ao racismo, à intolerância e a quaisquer formas de extremismo é uma prioridade para as autoridades, visando a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possam viver sem medo de discriminação ou violência baseada em preconceitos. A ação policial em Cambé/PR representa um passo importante nessa direção, reafirmando o compromisso das instituições com a defesa dos direitos humanos e o combate ao ódio racial e ideologias discriminatórias.