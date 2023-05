MANCHETE DOS JORNAIS DESTA TERÇA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2023

Brasil pode ser pioneiro na corrida global para regular IA

Pesquisadores e especialistas têm alertado sobre os riscos da tecnologia.Diante de um acirramento na corrida das big techs por produtos que usam IA, pesquisadores e especialistas têm alertado sobre os riscos embutidos nesses sistemas. Os avisos sobre os perigos aumentaram com a popularização do ChatGPT, chatbot alimentado por IA generativa que surpreendeu usuários por sua capacidade de responder a perguntas complexas, imitar estilo de artistas famosos e criar conteúdos quase indistinguíveis do que um humano faria. O ChatGPT tirou nota alta no Enem, montou carteiras de investimentos com boa rentabilidade e escreveu centenas de colunas de jornal. Ao mesmo tempo, levantou preocupações sobre segurança de dados, divulgação de conteúdos tendenciosos e discursos discriminatórios, perseguição política contra opositores. Entre o certo e o errado, o temor é o domínio no controle a liberdade de expressão impressa nos deferimentos a favor do executivo atual e que também foi embuste no período eleitoral com parcialidade reconhecida pela maioria da população com desfecho que todos já sabem, ou assistiu ao vivo em tempo real nos últimos acontecimentos através das redes sociais. Entre as medidas do projeto pelo Senador Pacheco a ser votado no Senado está a inclusão das medidas da censura pelo poder executivo, o que pode restringir a oposição, logo, a verdadeira democracia, a liberdade quanto ao debate de ideias. O projeto já lista como sistemas que serão considerados de alto risco aqueles que vierem a ser utilizados para atividades tais como:

classificação de crédito;

identificação de pessoas;

administração da Justiça;

implementação de veículos autônomos;

diagnósticos e procedimentos médicos;

tomada de decisões sobre acesso a emprego, a ensino, ou a serviços públicos e privados essenciais;

avaliação de estudantes e trabalhadores;

gestão de infraestruturas críticas, como controle de trânsito e redes de abastecimento de água e de eletricidade;

avaliação individual de risco de cometimento de crimes e de traços de personalidade e de comportamento criminal.

Tal lista poderá ser atualizada pelo poder executivo, este é o ponto questionado no projeto. (Folha)

O ESTADO DE S.PAULO

Justiça do Rio aceita pedido de recuperação judicial da Light

Banco do Brasil tem lucro de de R$ 8,5 bilhões, alta de 28,9%

ES tem gripe aviária em aves silvestres

Para conter a inflação, Argentina sobe taxa de juros para 97% ao ano

Saque-aniversário é uma ‘injustiça’, diz Marinho

Ministro descarta reestatizar a Eletrobras

Governo prepara corte no tributo de carros

Aeroportos só vão para empresas que não têm dívidas com União, diz ministro

Dólar cai ao menor valor desde junho de 2022

Acordo por regra fiscal mais dura alivia Bolsa Família e salário mínimo

Lula diz que não vai aceitar voto contrário do PT à regra fiscal

Ministério faz compra na emergencial na China de insulina, sem aprovação da Anvisa

Lira recomenda que ‘não se faça desdém’ das investigações sobre as ações do MST

Ditadura Suprema forma maioria para abrir ações penais contra 245 radicais; total de réus chega a 795

O GLOBO

Governo argentino tenta conter inflação e dólar

Governo adia reunião sobre Galeão após operadora pedir mais tempo

Plano vai definir quanto quem tem debêntures vai receber

Justiça aceita pedido de recuperação da Light

“Imposto de renda é onde se pode perseguir equidade”

Dólar atinge menor patamar desde junho de 2022

Nova regra fiscal veta reajuste e concursos se governo não cumprir metas

Governo precisa regularizar o fornecimento de insulina a diabéticos

Apesar da pressão, queda de juros seria prematura

De volta ao país, sorotipo da dengue eleva risco sanitário

Brasil quer evitar declaração anti-Rússia no G7

Bola de Neve: Governo mira estratégia para conter CPI do MST e esfriar crise com o agro

Ciência no vermelho: Cortes derrubam 29 universidades brasileiras em ranking internacional

Fortalecendo o poder: Nomes ligados a Moraes e ao PT são cotados para o TSE

FOLHA DE S.PAULO

Brasil registra caso de gripe aviária pela 1ª vez

Barroso, do STF, restabelece piso salarial da enfermagem

Presidente cobra do PT lealdade nas discussões sobre regra

Lula monta estratégia para blindar mínimo e Bolsa Família no arcabouço

Banco do Brasil registra lucro de R$ 8,5 bilhões no 1º trimestre, alta de 29%

Expectativa para PIB em 2024 recua pela 2ª vez seguida

Dólar cai abaixo de R$ 4,90 e tem menor valor em 11 meses

Brasil pode ser pioneiro na corrida global para regular IA e a mordaça nas redes

Brasil resistirá a uso de declaração final do G7 para condenar o governo russo

MS diz que desabastecimento de insulina deve estar regularizado em junho, vindo da China sem o aval da Anvisa

Demarcação de terra indígena com exploração de piaçaba dura 16 anos

Bancada das big techs cria texto alternativo ao PL das Fake News no IA do Pacheco

VALOR ECONÔMICO

Relator do arcabouço prevê restrições caso metas fiscais sejam descumpridas

Texto impõe uma série de vedações a aumentos de gastos se houver desrespeito aos parâmetros previstos; salário mínimo e Bolsa Família são exceções

Brasil cai da 10ª para a 19ª posição em ofertas de ações

Volatilidade e juro alto colaboraram para participação das operações de renda variável no país ficar em apenas 0,88% do volume mundial

Renovação de ferrovias terá novas balizas

No dia 25 de maio, serão concluídos os relatórios do grupo de trabalho criado pelo Ministério dos Transportes para tratar do tema

Ambiente de negócios

Para presidente do conselho da Gerdau, Estado brasileiro esgotou a capacidade de investir

Lira afirma que Lula precisa ‘descentralizar’

Para presidente da Câmara dos Deputados, governo está muito “internalizado no PT” e não tem aberto mão para posições de articulação da base aliada

Governo quer excluir estatal de energia do cálculo do primário

Proposta é que ENBPar siga a mesma regra que valia para Eletrobras, para poder realizar mais investimentos

TACHADD na mira: Taxação de capital no exterior é ‘prefácio’ da reforma do IR

Diretor de secretaria da Fazenda aposta que, diferentemente de 2013 e 2021, medida será aprovada com facilidade pelo Congresso

Déficit anual de investimento no setor é de R$ 31 bi

Este é o aporte que a Abdib julga ser necessário para o país investir, ao longo de dez anos, e suprir a demanda por nova malha ferroviária

Câmara debate reforma na Lei dos Planos de Saúde

Deputado ligado à defesa do consumidor deve liderar a revisão das regras e operadoras temem aumento nos custos

A base quer cargos, emendas e carinho

Às vésperas de votações decisivas no Congresso, como a nova regra fiscal, o governo voltou a abrir os cofres para afagar a base aliada a fim de evitar mais sustos

Relator inclui trava no arcabouço para reajuste a servidor e concurso

Cajado acrescenta gatilhos para garantir cumprimento da meta e deixa de fora política de valorização do salário mínimo e Bolsa Família

Ressuscitar carro popular é perda de tempo e dinheiro

O governo Lula continua olhando para o passado, sem responder aos desafios do tempo presente