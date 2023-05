Comitê Gestor da Lei Geral de Cambé promove encontro com empresários da construção civil

Na manhã desta segunda-feira (15), o Comitê Gestor da Lei Geral de Cambé organizou um encontro para empresários da construção civil, visando fortalecimento e aproximação setorial com esses empresários, buscando mais capacitação e gerando desenvolvimento para o município.

A reunião contou com uma apresentação do projeto de Escritório de Compras Locais que será lançado em Cambé, mas também com conteúdo desenvolvido por representantes da Caixa Econômica Federal sobre o cenário nacional de construção civil, expectativa de crescimento do setor e demanda de materiais de construção respaldado, principalmente, por programas de habitação; além da aproximação com a prefeitura.

O consultor do Sebrae, Felipe Sicorski, explicou que o evento visou fomentar o desenvolvimento local, mas também trazer o empresário de Cambé para perto, tratar dúvidas sobre a participação e envolvimento nos processos licitatórios, capacitá-los para gerar desenvolvimento na cidade, fazendo com que eles se vejam como precursores e diferenciais competitivos no crescimento buscado pela prefeitura.

“Esse foi só o primeiro evento com empresários, de forma setorial realizado com o setor de material de construção, mas o objetivo é ampliar os segmentos porque temos muitas necessidades e demandas, e queremos construir isso junto com o empresariado local. Todo este voltado para a implantação do programa Compra Cambé, onde queremos fortalecer as compras locais, fazer licitações exclusivas e editais locais, fortalecendo a economia através de um programa aqui de Cambé”, concluiu Sicorski.

A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Lourdes Maçolla, também expressou a importância do encontro e aproximação com diversos segmentos em Cambé. “A gente tem uma potencialidade muito grande, e estamos agora trabalhando para mostrar para os empresários a importância deles para o desenvolvimento aqui. Nós queremos um município forte, mas precisamos trabalhar para que as empresas sejam fortes. Com o Escritório de Compras e maior conhecimento dos empresários, respaldado pelo apoio da gestão do prefeito Conrado Scheller, dos gestores, da Câmara Municipal, teremos um maior crescimento, o que for vendido ficará em Cambé, assim como resultado disso, gerando mais mão de obra, empregos e fortalecendo a economia”, disse.

O evento também agradou aos empresários, como relatou a gerente administrativa do Comercial Ivaiporã, Valéria de Matos. “Eu acho importante essa interação dos comerciantes com a prefeitura, e até entre nós comerciantes, que por conta dos dias corridos das nossas funções não temos a oportunidade desses momentos de troca de informações, poder falar dos problemas, da sociedade, da economia, conversar e conhecer pessoas novas. Então, é muito interessante, acho que esse momento vai agregar muitas coisas e gerar muito conhecimento. Além disso, tem o apoio da prefeitura e da Caixa Econômica, que é referência. Estou muito contente, e acho que isso só tem a agregar na nossa economia e para o nosso segmento que é a construção civil.”

Participaram do encontro os membros do Comitê Gestor, Caixa Econômica Federal, além de representantes do Comercial Ivaiporã, Depósito Brasão, Depósito Brasil Sul, Depósito Santa Margarida e Solifort.

O Comitê Gestor da Lei Geral em Cambé conta com a consultoria do Sebrae e participação de servidores municipais ligados ao desenvolvimento econômico, Associação Comercial e Industrial de Cambé (Acic), representantes de organizações de indústria e comércio da cidade, além de empresários locais, visando práticas e soluções para o fomento social e econômico cambeense.