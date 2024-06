Vereador Igor Mateus participa de resgate de animais no Rio Grande do Sul

0:00

Escute a noticia. Clique no Player acima!

O vereador Igor Mateus, de Cambé, compartilhou sua experiência ao participar de uma missão de resgate de animais no Rio Grande do Sul, em parceria com o vereador de Londrina, Deivid Wisley. A ação teve como objetivo ajudar pessoas e animais afetados pelas recentes enchentes na região.

Durante a entrevista concedida por Igor Mateus, ele explicou que a decisão de ir ao Rio Grande do Sul foi motivada pela necessidade de ajudar o próximo em momentos de crise. O convite inicial veio de Deivid Wisley, que já havia participado de uma missão anterior na região. Igor Mateus destacou a importância de se mobilizar em situações de calamidade, mesmo quando a realidade mostrada na internet não retrata a verdadeira dimensão do desastre.

Ação Voluntária:

Igor Mateus e Deivid Wisley trabalharam principalmente no resgate de animais, uma vez que muitas pessoas já haviam sido socorridas nas semanas anteriores ao deslocamento da equipe. Eles encontraram um cenário de devastação, com animais mortos e muita destruição causada pela força das águas. O vereador descreveu a situação como um “cenário de guerra”, com entulho e sujeira por todos os lados.

Doações e Necessidades:

Apesar das mobilizações iniciais para doações, Igor Mateus enfatizou que a ajuda ao Rio Grande do Sul ainda é necessária e deve continuar. Muitas pessoas ainda estão em suas casas, especialmente aquelas que moram em sobrados ou prédios, e os voluntários continuam a levar água e suprimentos essenciais para esses indivíduos.

História Marcante:

Uma das histórias que mais impactou o vereador foi a de um rapaz que ajudou ativamente no resgate desde o primeiro dia. No último dia de operações, o jovem revelou que sua própria casa estava submersa, emocionando a todos com sua dedicação em ajudar os outros, apesar de sua situação pessoal.

Igor Mateus ressaltou a importância de continuar o trabalho de resgate e de apoio à causa animal, uma área na qual ele pretende se engajar ainda mais após essa experiência. A colaboração com Deivid Wisley continuará, visando fortalecer as ações de proteção animal em Cambé.