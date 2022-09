Manchete dos Jornais desta Quinta-feira, 08 de Setembro de 2022

O Estado de S. Paulo

Mercado ajusta previsões, mas não aposta em alta da Selic

BC eleva o tom para conter otimismo com juro em 2023

Governo libera R$ 5,6 bi para emendas

Recessão global à vista

O que está em jogo entre o governo e o Congresso

Tecnologia revoluciona logística

Medo de recessão faz petróleo cair mais de 5% Cotação

Governo elevou subsídio para habitação

Banco correu com novo prazo do FGTS

Financiamento a veículos recua 4,3% em junho

Com avanço do crédito, incorporadoras vivem fase de ‘lua de mel’ com a Caixa

Chip de operadora fica perto da aposentadoria

O Globo

Quebra de safra por questões climáticas faz indenizações saltarem 353% em 1 ano

Fuligem de incêndios na Amazônia cobre Rio Branco e se move para outros estados

Cães mortos: exame aponta problema em insumo de rações

Pataxós sofrem novo ataque dois dias após assassinato

Folha de S. Paulo

Inflação no Brasil recua para a média de 13 economias

Petróleo desaba no feriado brasileiro

Manifestação pacífica traz alívio,mas economia preocupa empresários

Decreto de Bolsonaro acelera liberação de emendas de relator

Inflação no Brasil cai em relação à mundial, mas ainda está forte

Aneel liberou térmica sem base legal, diz pasta

Erros de estratégia levaram Mercedes a acumular anos de prejuízos no Brasil

Valor Econômico

CEO global da Equinor vê as discussões sobre a transição para uma economia de baixo carbono mais equilibradas após inclusão da segurança energética e dos preços de energia nos debates

Investimento federal será 50% menor*

Para 2023, foram reservados R$ 38,4 bilhões em recursos para emendas de parlamentares, 137% mais do que em 2022, diz nota técnica de consultorias da Câmara e do Senado. Ministério do Desenvolvimento Regional amplia dependência de emendas do relator

Financiamento por mecanismo criticado por baixo grau de transparência também vem ganhando força em outras pastas

Setor privado pede limites ao preço do gás na Europa

Pedidos de socorro se multiplicaram antecedendo a reunião de emergência dos ministros de energia dos 27 países do bloco nesta sexta-feira (9 de setembro)

Contra sinais do BC, juro antecipa redução da Selic

A inflação mais branda no curto prazo e o alívio relevante nos preços das commodities no mercado internacional foram determinantes para derrubar os juros futuros nos últimos dias

Para melhorar vacinação, até igrejas são convocadas

Autoridades de saúde tentam aumentar cobertura vacinal de doenças como sarampo e pólio

Investimento previsto no orçamento de 2023 é o menor em 14 anos

Previsão de R$ 22,4 bilhões contida no projeto de lei é 50,4% abaixo do autorizado este ano

Programa de apoio a exportador deve encolher em 2023

Proex para equalização de juros vai ter 7,8% menos verba no ano que vem, segundo Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA)

Governo estuda antecipar FGTS em compra de imóvel popular

Ideia é usar recursos do Fundo de Garantia como previsão de receita para os agentes financiadores

Empresas da UE pedem ação urgente contra alta do gás

Indústria fecha fábricas e campo alerta para risco de falta de alimentos

Putin ameaça limitar exportação de grãos da Ucrânia

O líder russo culpou a escassez global de grãos aos termos do acordo assinado com Kiev em julho, e não à guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia

UE planeja taxar ganho extra de empresas de energia

A Comissão Europeia (CE), braço executivo do bloco econômico, apresentou propostas para lidar com os altos preços do gás e da eletricidade, incluindo taxar as receitas inesperadas e impor um teto ao preço do gás natural russo

China exporta menos com queda na demanda e restrições da covid-19

Para analistas, a desaceleração de agosto representa o início do fim do ciclo de alta das exportações, que sustentaram a segunda maior economia do mundo após os estágios iniciais da pandemia em 2020

Como criar uma bioeconomia computacional inclusiva

A Amazônia encerra uma oportunidade de produção de riqueza que pode ser muitas vezes superior a tudo que o Brasil já teve

BCE pode não acalmar mercados

Condições de financiamento na região do euro começam a divergir enquanto inflação cria raízes

“Agenda da sustentabilidade veio para ficar e é uma oportunidade”, diz Tatiana Prazeres

Brasil vender muito para a China não é problema, e sim deixar de vender ou diminuir vendas a outros destinos, defende Tatiana Prazeres

‘Virar as costas para a China é ingenuidade, mas é preciso entender as consequências’, diz Livio Ribeiro. Para Livio Ribeiro, é preciso uma visão de Estado de para onde o país asiático vai e como o Brasil se insere nessa história

Mundo teme início de era dos extremos climáticos

Países calculam perdas com secas e inundações em série

Cadeia do trigo perde oportunidade, alerta consultoria

Embora a colheita doméstica tenha aumentado, produtores perderam a “janela” ideal de preços para cobrir os custos

Novos recordes nas exportações de carnes bovina e suína

Forte demanda chinesa puxou os embarques em agosto

Expectativa de início de corte dos juros no 1º tri de 2023 esfria com BC

Mas parte do mercado ainda conta com redução da Selic no começo do ano

Wall Street tem pregão de ganhos em dia de ‘Livro Bege’

Índice S&P 500 encerrou negócios com valorização de 1,83%

Taxa ‘neutra’ almejada por BC dos EUA se torna meta imprecisa e móvel

As estimativas para a taxa de juro neutra são muito inferiores à inflação de 6,3%

Fed precisa ‘colocar a inflação para dormir’, diz alto dirigente

Recentemente, colegas de Barkin, como John Williams, do Fed de Nova York, indicaram que os juros provavelmente precisariam subir acima de 3,5%

STJ começa a julgar cobrança de tarifa de cartão de crédito

Lojas Marisa e Banco Itaú recorreram contra o ressarcimento das quantias cobradas nos cinco anos anteriores à propositura da ação

ICMS sobre importações: limites de federalismo

As leis federais, segundo o atual posicionamento da Sefaz-SP, não são aplicáveis quando exportador e encomendante pertençam ao mesmo grupo econômico