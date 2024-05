Confronto Policial em Cambé Termina com Suspeito Ferido e Fuga de Outro

0:00

Cambé, PR – Um confronto entre policiais militares da Rotam e dois suspeitos ocorreu na noite desta terça-feira, no Jardim Santo Amaro, em Cambé, resultando em um suspeito ferido e outro foragido. O incidente aconteceu às 19h02 na Rua Santos Dumont, conforme informações fornecidas pela Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Durante um patrulhamento de rotina pelo bairro, uma equipe da Rotam foi alertada por um pedestre sobre a atividade suspeita de dois indivíduos que haviam pulado o muro de uma residência. Ao se aproximarem do local para investigar, os policiais encontraram os dois homens que, ao perceberem a presença policial, reagiram e armaram-se.

Segundo o relatório da PM, um confronto armado foi iniciado quando os suspeitos apontaram armas contra os policiais, que responderam à ameaça. No decorrer do confronto, um dos suspeitos foi baleado nas pernas e braços enquanto tentava fugir. Ele foi encontrado caído na calçada, próximo ao portão da casa, e um revólver calibre 32 com duas munições foi apreendido com ele.

O indivíduo ferido recebeu atendimento inicial do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e foi posteriormente transportado para a Santa Casa de Cambé sob escolta policial. O outro suspeito conseguiu fugir, pulando o muro dos fundos da residência, e até o momento, não foi localizado.

Durante a inspeção no imóvel, a polícia constatou que várias fechaduras estavam quebradas e objetos estavam dispersos pelo chão, indicando uma tentativa de furto. O proprietário da residência esteve no local e irá registrar posteriormente os itens subtraídos.

As autoridades continuam as buscas pelo suspeito foragido e solicitam que qualquer informação seja reportada à polícia. O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo e furto qualificado.