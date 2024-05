Acidente Envolvendo Três Veículos na PR-445 Causa Ferimentos e Congestionamento

0:00

Cambé, PR – Um acidente grave envolvendo um carro, um caminhão e um ônibus foi registrado na noite de quarta-feira na PR-445, próximo à localidade de Warta, em Cambé. Apesar da gravidade da colisão, não houve mortes, mas algumas vítimas sofreram ferimentos leves.

Por volta das 19h40, na altura do km 059+800 da PR-445, um carro VW/Gol colidiu lateralmente com um caminhão Mercedes Benz/Atego, que posteriormente tombou e atingiu um ônibus Scania/Marco Polo Paradiso, também envolvido no acidente. O impacto causou ferimentos leves no condutor do Gol e no passageiro, ambos encaminhados à Santa Casa de Londrina para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estiveram no local para orientar o trânsito, que ficou interrompido nos dois sentidos da via por várias horas, causando um grande congestionamento. O cenário do acidente indicava que os veículos trafegavam em sentidos opostos quando o carro e o caminhão colidiram, levando ao tombamento do caminhão e a subsequente colisão com o ônibus.

Testes de etilômetro foram realizados nos condutores do caminhão e do ônibus, e apesar de não ser possível realizar o teste no motorista do carro devido aos seus ferimentos, as autoridades continuam investigando as circunstâncias exatas que levaram ao acidente.

A PR-445 é uma rota importante na região de Cambé e frequentemente registra acidentes devido ao intenso fluxo de veículos pesados. As autoridades pedem aos motoristas que mantenham a cautela ao dirigir pela região, especialmente em condições adversas de tráfego.